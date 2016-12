Serie A: Torino-Cagliari 1-1, i granata rallentano dopo quattro vittorie di fila

18:14 - Dopo quattro vittorie consecutive, il Torino rallenta la corsa e non va oltre il pareggio nel match casalingo contro il Cagliari. All'Olimpico finisce 1-1 al termine di un partita che si decide tutta in un minuto. Donsah, con un destro sul primo palo, sblocca la gara al 34'; la replica dei granata è istantanea e porta la firma di El Kaddouri, che raccoglie una respinta della difesa sarda e infila Brkic (35').

LA PARTITA

Un punto grigio, che fa parecchio comodo al Cagliari ma consegna qualche rimpianto al Torino. La banda di Ventura aveva la grande chance di aggiornare la straordinaria striscia di successi consecutivi (quattro), però si accende a intermittenza e con pigrizia rinuncia all'intero primo tempo. Una frazione caratterizzata da un ritmo soft, molto ordine, poca voglia di osare e un minuto improvviso, nel quale accade tutto. Prima lo schiaffo del Cagliari, poi la replica del Torino, che restituisce immediatamente la sventola e ristabilisce l'equilibrio. I primi 45 minuti dell'Olimpico offrono davvero poco per quanto riguarda lo spettacolo. I granata trovano un muro in mezzo al campo e per questo faticano a innescare la coppia d'attacco (Martinez-Quagliarella); va leggermente meglio sulle fasce, dove soprattutto Bruno Peres, quantomeno, cerca di creare superiorità ogni volta che si mette in moto sulla destra. I sardi, dal canto loro, badano essenzialmente a non concedere spazi. Il 4-3-1-2 di Zola è molto solido in mediana (Donsah-Conti-Ekdal) e sulla trequarti può contare sulla buona vena di Cossu, abile a organizzare ogni manovra.



Dopo 34 minuti di nulla in termini d'emozioni, Sau trova il corridoio giusto per Donsah: il ghanese, di destro, spara sul primo palo e timbra lo 0-1. Nemmeno il tempo di percepire il vantaggio, che il Cagliari è già raggiunto da El Kaddouri (35'). La rete nasce da un destro di Bruno Peres che viene respinto dalla difesa rossoblù: il centrocampista marocchino si avventa sulla sfera, la controlla e poi di destro infila Brkic. Un botta e risposta che scuote la gara, ma in realtà è solo un fuoco di paglia. Subito, infatti, si torna sui ritmi blandi della prima mezz'ora e il risultato, non a caso, non si modifica più. Le uniche due, vere, occasioni della ripresa capitano comunque al Torino: Darmian, servito alla grande da Bruno Peres, trova la risposta di Brkic da pochi passi (62'); l'altro errore è di Quagliarella (70'), sul cui tiro è miracolosa la respinta del portiere. Due interventi decisivi, quelli di Brkic, che consegnano al Cagliari - reduce da due k.o. consecutivi - un pareggio vitale per la classifica. Gli uomini di Zola restano terz'ultimi, ma rosicchiano un punticino a qualche rivale: la corsa alla salvezza passa anche da gare così.

LE PAGELLE



El Kaddouri 7 - Titolare al posto dell'influenzato Farnerud, è l'uomo più vivace del Torino. Salta l'uomo, cerca i compagni e trova l'1-1 con un gol più complicato di quanto sembri.



Bruno Peres 6,5 - Grande spinta sulla corsia di destra: quando cambia passo è imprendibile.



Martinez 5 - Troppe palle perse e mai uno spunto. Il Cagliari argina senza fatica la sua rapidità.



Brkic 7 - Non è troppo impegnato durante la gara, poi però compie due parate pazzesche su Darmian e Quagliarella.



Cop 5 - Pressing e discreti movimenti. Si mette al servizio della squadra, ma davanti incide zero.

IL TABELLINO



TORINO-CAGLIARI 1-1

Torino (3-5-2): Padelli 6; Bovo 6, Glik 6, Moretti 6; B. Peres 6,5, Benassi 6 (26' st Alv. Gonzalez 5,5), Vives 6, El Kaddouri 7 (40' st Gazzi sv), Darmian 6; Martinez 5 (14' st Maxi Lopez 5,5), Quagliarella 5,5.

A disp.: Castellazzi, Ichazo, Maksimovic, Gaston Silva, Molinaro, S. Masiello, Jansson, Amauri. All.: Ventura 5,5

Cagliari (4-3-1-2): Brkic 7; Dessena 6, Rossettini 6, Capuano 6, Avelar 5; Donsah 7, Conti 6, Ekdal 6; Cossu 6,5 (29' st Joao Pedro 5,5); Sau 6 (40' st Longo sv), Cop 5 (20' st Mpoku 5,5).

A disp.: Colombi, Cragno, A. Gonzalez, Murru, Ceppitelli, Diakité, Crisetig, Husbauer, Farias. All.: Zola 5,5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 34' Donsah (C), 35' El Kaddouri (T)

Ammoniti: Glik, Bovo, El Kaddouri (T); Conti, Rossettini, Joao Pedro (C)

Espulsi: -