10 aprile 2016 Serie A: Torino-Atalanta 2-1, granata quasi salvi Bruno Peres e Maxi Lopez trascinano la squadra di Ventura, che sale a quota 39 punti. Ai bergamaschi non basta Cigarini

Successo prezioso per il Torino, che batte l'Atalanta e si avvicina alla matematica salvezza. All'Olimpico finisce 2-1 per i granata, che si portano in vantaggio nel primo tempo col gol di Bruno Peres (35') e trovano il raddoppio in apertura di ripresa (46'), quando Maxi Lopez supera Sportiello. La squadra di Reja prova a riaprire la gara nel finale grazie a Cigarini, a segno su punizione(82'). De Roon (doppio giallo) viene espulso al 91'.

IL TABELLINO



TORINO-ATALANTA 2-1

Torino (3-5-2): Padelli 6,5; Bovo 6, Glik 6, Moretti 6; Bruno Peres 7, Acquah 6,5 (1' st Benassi 6), Vives 6, Obi 6 (12' st Baselli 6), Molinaro 6; Maxi Lopez 6,5, Belotti 6 (28' st Martinez 6).

A disp.: Castellazzi, Ichazo, Maksimovic, Zappacosta, Farnerud, Gazzi, Silva. All.: Ventura 6,5

Atalanta (4-2-3-1): Sportiello 5,5; Masiello 6, Stendardo 5, Paletta 5,5, Dramè 5; Cigarini 6,5, De Roon 5; Gomez 6 (29' st Borriello 6), Kurtic 5,5 (24' st Gakpé 5,5), Conti 5 (1' st D'Alessandro 5,5); Pinilla 5.

A disp.: Radunovic, Brivio, Cherubin, Toloi, Bellini, Raimondi, Freuler, Migliaccio, Monachello. All.: Reja 5,5

Arbitro: Di Bello

Marcatori: 35' Bruno Peres (T), 1' st Maxi Lopez (T), 37' st Cigarini (A)

Ammoniti: Stendardo, Cigarini, Masiello (A); Baselli, Bruno Peres (T)

Espulsi: 46' st De Roon (A) per doppia ammonizione

LA PARTITA

Una settimana dopo il colpaccio a San Siro contro l'Inter, il Torino si conferma in casa e ipoteca la salvezza a sei turni dalla fine. Il periodo buio è ormai alle spalle per la banda di Ventura, che dopo tre mesi torna a vincere all'Olimpico (non accadeva dal 4-2 al Frosinone del 16 gennaio scorso) salendo così a +11 sul terzultimo posto.



L'Atalanta, reduce da due successi consecutivi contro Bologna e Milan, comincia con personalità e nella prima mezz'ora sfiora due volte il vantaggio: Padelli, nella prima occasione, vola in angolo sul sinistro di Dramè (19'); al 30', invece, è Pinilla a divorarsi una colossale palla-gol a due passi dalla porta. Il 4-2-3-1 di Reja, a dispetto dell'avvio incoraggiante, cede poi parecchi metri nella fase centrale del match, quando il Toro prende il controllo della gara e infila i due gol che schiacciano la resistenza nerazzurra. A sbloccare la sfida è Bruno Peres, che al 35' - servito col contagiri da Acquah - sfonda a destra e batte Sportiello.



A spianare la strada ai granata ci pensa poi Stendardo, che in avvio di ripresa - dopo nemmeno 25 secondi - buca una palla al limite dell'area e regala a Maxi Lopez il 2-0: l'argentino, solo davanti a Sportiello, lo supera con un destro dolcissimo che si infila all'angolino. A questo punto l'Atalanta, non troppo brillante dal punto di vista fisico, prova a uscire e cerca qualche soluzione sulle fasce, dove però è il Torino a fare la voce grossa. Così, per riaprire il match, ci vuole un calcio di punizione di Cigarini, a segno con un destro a superare la barriera al minuto 82. La rete vivacizza gli ultimi minuti, anche se al 91' l'espulsione di De Roon (doppia ammonizione) mette la parola fine alla contesa.