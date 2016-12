Serie A: Toni risponde a De Silvestri, Samp-Verona 1-1

La Sampdoria non sa più vincere. Nella 33esima giornata di Serie A i blucerchiati pareggiano 1-1 in casa contro il Verona : alla rete di De Silvestri risponde il solito Toni arrivato al 18esimo gol in questo campionato. I blucerchiati mantengono il quinto posto in classifica con 51 punti, a +1 sui cugini del Genoa mentre il Verona è a un passo dalla matematica salvezza a quota 38. Sampdoria in 10 nella ripresa per il rosso ad Acquah.

LA PARTITAPassano appena 2 minuti e il Verona, sugli sviluppi del primo corner, si fa pericoloso con un colpo di testa di Pisano ma Viviano è attento. Al 19' è Sorensen a salvare la porta scaligera: il difensore si immola e si mette tra Okaka e la porta, bloccando così il pallone sulla linea, a portiere battuto. Al 21' Muriel, con un bel sinistro a incrociare, dopo una girata al limite, va vicino alla rete ma il pallone si spegne sul fondo. Al 23' Tachtsidis prova a rispondere con un sinistro dai 25 metri ma la palla non finisce vicino allo specchio della porta. Al 30' Okaka gira di tacco in porta il cross di Regini, sfiorando così il gol della giornata, ma l'azione viene fermata per un fuorigioco dell'esterno. Al 32' è De Silvestri che scalda le mani a Gollini con il sinistro dal limite ma il tiro è parabile. Nel finale Okaka sfiora la rete del vantaggio in due occasioni ma non riesce a mettere il suo nome sul tabellino dei marcatori.

La ripresa procede sulle orme del primo tempo. Al 49' Correa deve lasciare il campo per un problema muscolare e Mihajlovic decide di inserire Samuel Eto'o. Al 52' è Duncan a far sperare i suoi tifosi: con un sinistro da fuori area gonfia la rete ma colpisce l'esterno. Al 57' Acquah colpisce di mano il pallone e Irrati non può fare altro che estrarre il secondo giallo e il rosso. Il centrocampista ghanese lascia i suoi in 10 per mezz'ora. Al 65' Muriel, sugli sviluppi di un corner scaligero, percorre il campo da area a area e serve De Silvestri che, da solo, batte facilmente Gollini. Tre minuti dopo è Toni a riportare in pareggio i conti: Nico Lopez gli serve il pallone nell'area piccola e il bomber non sbaglia. Gol numero 18 in campionato e 13esimo nell'anno solare. Al 69' Muriel prova a rispondere alla punta veneta ma il pallone finisce sul fondo. Al 78' Toni sfiora la doppietta: il centroavanti controlla il pallone in area e va in porta ma il tiro centrale è facile presa di Viviano. Al 86' Eto'o, da posizione defilata, esplode una fucilata che Gollini riesce a respingere in angolo. Sugli sviluppi del corner è sempre il portiere chenega la gioia del gol a Bergessio. Al 89' Regini reclama un rigore per un'entrata scomposta di Martic: Irrati lascia giocare tra le proteste liguri. Si chiude così in parità il match di Marassi.

Nella prossima giornata la Sampdoria ospiterà la Juventus mentre il Verona giocherà contro l'Udinese.