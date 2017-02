Serie A: Tagliavento scelto per Inter-Roma

Sarà Paolo Tagliavento a dirigere il big match della 26ima di serie A tra Inter e Roma. Per la sfida che vale per un posto nella prossima Champions è stato scelto l'esperto fischietto di Terni. Si comincia alle 18 con Napoli-Atalanta sfida affidata a Celi. Per la Juventus impegnata sempre sabato, ma alle 20.45, è stato designato Mariani. Per il posticipo del lunedì tra Fiorentina e Torino la scelta è ricaduta su Giacomelli.