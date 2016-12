Serie A: super Cagliari, battuta 3-1 la Fiorentina

Incredibile al Franchi , il Cagliari ha battuto 3-1 la Fiorentina . I sardi del nuovo allenatore Festa, sostituto del dimissionario Zeman, hanno giocato una grande prestazione e grazie alla doppietta di Cop (7' e 14' st) e al gol di Farias in pieno recupero hanno portato a casa i tre punti. Crisi per i viola che sono alla terza sconfitta consecutiva in campionato: non è bastato il gol di Gilardino (30' st), alla prima marcatura in stagione.

LA PARTITA

Tre punti che molto probabilmente non cambieranno il destino del Cagliari. La squadra rossoblù, però, ha reagito alla grande dopo l'aggressione dei tifosi, la batosta in casa col Napoli e le dimissioni di Zeman. Eventi che sembrano aver compattato il gruppo e la dignità ha fatto il resto. Senza più nulla da perdere e con la testa libera i sardi sono scesi in campo e hanno fatto la loro grande partita. Gli accorgimenti tattici del nuovo mister Festa hanno fatto il resto. Atteggiamento aggressivo e offensivo, senza però dimenticare la fase difensiva. Partita perfetta per Duje Cop che con Zeman era relegato in panchina. Il bomber croato ha dimostrato di saper fare gol: doppietta da grande attaccante. D'altronde con la Dinamo Zagabria aveva fatto 43 gol in 67 partite, il curriculum non mentiva. Peccato per altre due occasioni sprecate: palla a lato e salvataggio disperato di Pasqual. Meriti anche a Farias autore di una grande prestazione con l'assist per il gol dell'1-0 e la marcatura del definitivo 3-1 con Tomovic e Savic ridicolizzati. La salvezza resta lontanissima perché l'Atalanta resta distante sette punti. Tanti, troppi, a sei giornate dalla fine.

Dall'altra parte la Fiorentina che rischia seriamente di compromettere la qualificazione per la prossima Europa League, l'Inter ora ringhia quattro punti più dietro. Una squadra distratta che ha giocato a bassi ritmi svegliandosi solo dopo l'ora di gioco: atteggiamento sicuramente sbagliato. Terza sconfitta consecutiva, sicuramente meritata, che brucia: il gruppo di Montella ha sprecato due grandi occasioni contro Verona e appunto Cagliari per mettere al sicuro l'Europa per il prossimo anno. Dietro poca concentrazione e davanti poco entusiasmo, così non si va da nessuna parte.