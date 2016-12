Serie A, stasera si recupera Genoa-Fiorentina

Giovedì sera in compagnia della Serie A perchè a Marassi (ore 20) si gioca Genoa-Fiorentina , recupero della terza giornata. La sfida, iniziata domenica 11 settembre, era stata interrotta al 28' sullo 0-0 per impraticabilità del campo a seguito di un acquazzone che si era abbattuto sul capoluogo ligure: mancano quindi da disputare i rimanenti 62 minuti di gioco. Un'ora tiratissima, anche perchè ci sono in palio punti pesantissimi (specialmente per la squadra di Paulo Sousa).

Due vittorie di fila per i viola, che con 26 punti in classifica mettono il quinto posto nel mirino: vincendo questa sera Kalinic e compagni si ritroverebbero alle spalle di Lazio e Napoli e a sole tre lunghezze dal terzo posto (occupato dal Milan). Una posizione di tutto rispetto per provare poi l'assalto addirittura alla zona Champions. Dall'altra parte però c'è un Genoa che vuole tornare ad esultare dopo un pareggio ed un ko nelle ultime due (rispettivamente contro Chievo e Inter). Nell'ultimo match casalingo la squadra di Juric ha piegato 3-1 la Juventus grazie alla doppietta di uno scatenato Cholito Simeone: Grifone che non vince contro i viola dal 28 ottobre del 2009 (a Marassi finì 2-1 con reti di Mesto e Palladino per i padroni di casa, momentaneo pareggioospite firmato Marchionni).