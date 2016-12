Serie A, squalificati: Tonelli fermato tre giornate

Per quanto riguarda le ammende, multa di 15mila euro all'Inter "per avere suoi sostenitori, al 31' del primo tempo, intonato un coro insultante espressivo di discriminazione per origine territoriale" e al Napoli "per avere suoi sostenitori, al 36' ed al 37' del primo tempo, lanciato nel settore occupato dai sostenitori squadra avversaria due petardi".



Sanzione di 3.000 euro alla Sampdoria "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio della gara di circa quattro minuti". Tra gli allenatori ammonizione con diffide ed ammenda di 10mila euro per il tecnico del Napoli Maurizio Sarri "per avere, al 28' del secondo tempo, contestato platealmente l'operato arbitrale".