Serie A: sponsor delle maglie fermi a 85 milioni

Non arrivano buone notizie per le casse dei club di Serie A. Il valore degli sponsor di maglia delle nostre società - in questa stagione 2015/16 e dopo la prima giornata - è poco più di 85 milioni di euro, circa lo stesso della stagione 2012/13 (84,9 milioni). A rivelarlo è il report "Sporteconomy Jersey Sponsor Index", che sottolinea come sei squadre su venti non abbiano nemmeno lo sponsor sulla maglia, fra queste Roma e Lazio.