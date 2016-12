Serie A, solo pari fra Udinese e Chievo 

18:22 - Nella 12.a giornata di Serie A l'Udinese pareggia 1-1 contro il Chievo. A portare in vantaggio i padroni di casa ci pensa Antonio Di Natale, che festeggia i 200 centri in campionato. Ma la squadra di Stramaccioni tira i remi in barca troppo presto così Radovanovic trova il pareggio con un gran tiro da fuori. Continua l'astinenza dalla vittoria per la squadra friulana, che non ottiene i 3 punti dalla gara del 26 ottobre contro l'Atalanta.

LA CRONACA

Una giornata speciale per Di Natale, che festeggia le 400 presenze nel calcio professionistico e 300 in Serie A e trova pure il 200esimo gol.

Nel primo tempo sono i bianconeri a fare la partita. Gli uomini di Stramaccioni dettano il gioco, anche grazie alla maggior qualità in mezzo al campo. Il Chievo aspetta e sta a guardare, con Maran che imposta le sue manovre offensive cercando di sfruttare le ripartenze di Schelotto e Pellissier.

L’Udinese passerebbe già in vantaggio con Danilo, su una calibratissima punizione di Di Natale, ma il gol viene annullato per un –millimetrico- fuorigioco. E comunque il gioco di Stramaccioni si affida tutto a Totò, con Thereau , Badu e Guilherme che gli trottano intorno, cercando di liberare la punta.

La prima occasione da gol è però targata Chievo: ripartenza veloce di Schelotto, palla dentro per Paloschi, che dribbla Domizzi e serve Pellissier. L’aostano tira a botta sicura, ma Karnezis salva. Sempre nella stessa azione la sfera finisce sui piedi di Birsa, il cui tiro sembra imparabile. Ma è ancora l’estremo difensore greco a chiudere lo specchio della porta e a mandare la palla in angolo.

L’Udinese capisce che sta rischiando e aumenta il ritmo, trovando il vantaggio al 46’: cross dalla trequarti di Pinzi, Gamberini interviene di testa per anticipare Thereau ma serve inconsciamente Di Natale. Dal limite dell’area Totò trova un tiro a giro al volo che batte Bizzarri e fa 200 gol in Serie A.

Stramaccioni assapora già la vittoria che manca da 4 turni e cerca di blindare la difesa. La prova ne è l’uscita di Badu (centrocampista offensivo) per Widmer (un difensore). Maran invece ci crede, perché l’Udinese dietro ha sbandato parecchie volte. Fuori quindi Schelotto e Pellissier, dentro Bellomo e Maxi Lopez per corazzare l’attacco. E la risposta arriva al 29’ del secondo tempo: Radovanovic riceva la palla e senza nessun ostacolo da parte dei difensori bianconeri spara un sinistro imparabile che buca la porta di Karnezis.

Strama si mangia le mani, butta dentro Bruno fernandes e Alexis Zapata, ma la scossa non arriva. Finisce così, sull’1-1, con un punto che getta più dubbi che certezze sulle due squadre.

LE PAGELLE

Di Natale 7 – I 200 gol in Serie A sono la testimonianza del suo valore: lui c’è, sempre, e trova l’importantissimo gol che sblocca una partita altrimenti “ingolfata”. Si fa trovare sempre, ma a volte è poco generoso.

Frey 6,5 – Se sono 16 i gol segnati al Chievo non è certo tutta colpa sua: mette la pezza su molte disattenzioni del duo Dainelli-Gamberini, come quando si frappone al tiro a colpo sicuro di Thereau.

Paloschi 4,5 – Isolato, impalpabile, sfigura anche a confronto del suo collega Pellissier che ha 11 anni più di lui. Non si sa quando sboccerà.

Badu 6 – Spesso impreciso e confusionario, ma qualcosa di buono lo fa, soprattutto con gli inserimenti in area.

Karnezis 6,5 – Fa due miracoli ma alla fine deve arrendersi. Nel primo tempo salva sulle conclusioni velenose di Pellissier e Birsa, poi nel secondo ancora sulla grande conclusione di Birsa. Ma alla fine non riesce a parare la gran botta di Radovanovic, anche perché il serbo è lasciato libero di tirare.

IL TABELLINO

UDINESE-CHIEVO 1-1

Udinese (4-4-2): Karnezis 6,5; Piris 5,5 (30’ st Fernandes s.v.), Heurtaux 6, Danilo 6, Domizzi 5,5 ; Badu 6 (25’ st Widmer 6), Allan 6, Pinzi 6 (37’ A. Zapata s.v.), Guilherme 5,5; Thereau 6,5, Di Natale 7

A disp.: Scuffet, Brkic, Wague, Pasquale, Bubnjic, Jankto, Hallberg, Evangelista, Geijo.

All.: Stramaccioni 5,5

Chievo (4-4-2): Bizzarri 6; Frey 6,5, Dainelli 5, Gamberini 5, Zukanovic 6; Radovanovic 6,5, Izco 6, Birsa 6 (41’ st Cofie s.v.), Schelotto 6 (14’ st Bellomo 5,5); Pellissier 5,5 (20’ st Maxi Lopez 6), Paloschi 4,5

A disp.: Bardi, Seculin, Cesar, Biraghi, Edimar, Mangani, Kupisz, Lazarevic.

All.: Maran 6,5

Arbitro: Cervellera

Marcatori: 44’ Di Natale (U), 29’ st Radovanovic (C)

Ammoniti: 26’ Dainelli (C), 31’ Di Natale (U), 44’ Thereau (U), 16’ st Pinzi (U), 45’ st Frey (C)