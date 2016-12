Serie A: si fermano Biglia e Storari

La sesta giornata di Serie A ha fatto due vittime illustri. La Lazio perde Lucas Biglia per 45 giorni . Il centrocampista argentino, infortunatosi dopo appena 10 minuti nel match contro l'Empoli, ha riportato una lesione di 2° grado al polpaccio. E' andata male anche a Marco Storari , che contro la Sampdoria si è procurato la lesione del menisco mediale del ginocchio destro: per il portiere del Cagliari i giorni ai box sono 20.

Da un certo punto di vista Biglia può tirare un sospiro di sollievo, visto che l'affrettato ritorno in campo contro l'Empoli poteva costargli anche tre mesi di stop. Invece gli esami ai quali il giocatore si è sottoposto nella giornata di oggi alla clinica Padeia hanno evidenziato una lesione meno grave del previsto. I biancocelesti, però, starebbero guardando al mercato degli svincolati e avrebbero messo nel mirino il portoghese Raul Meireles.



Serata da dimenticare (vittoria a parte) per Marco Storari, sceso in campo senza la fascia da capitano dopo la dura contestazione del gruppo ultras "Sconvolts" nella precedente gara casalinga e che si è anche infortunato al ginocchio sinistro poco dopo la mezzora di gioco. "Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo - le parole del presidente Giulini - Sono convinto che sarà fondamentale per noi come lo è stato l'anno scorso".