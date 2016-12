Serie A: settima sconfitta consecutiva per il Palermo, la Lazio vince 1-0

Serie A, tutti i gol della 14° giornata 1 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 2 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 3 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 4 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 5 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 6 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 7 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 8 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 9 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 10 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 11 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 12 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 13 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 14 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 15 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 16 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 17 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 18 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 19 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 20 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 21 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 22 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 23 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 24 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 25 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 26 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 27 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 28 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 29 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 30 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 31 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 32 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 33 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 34 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 35 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 36 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 37 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 38 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 39 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 40 di 60 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della 14° giornata 41 di 60 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della 14° giornata 42 di 60 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della 14° giornata 43 di 60 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della 14° giornata 44 di 60 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della 14° giornata 45 di 60 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della 14° giornata 46 di 60 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della 14° giornata 47 di 60 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della 14° giornata 48 di 60 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della 14° giornata 49 di 60 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della 14° giornata 50 di 60 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della 14° giornata 51 di 60 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della 14° giornata 52 di 60 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della 14° giornata 53 di 60 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della 14° giornata 54 di 60 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della 14° giornata 55 di 60 Ansa Ansa Serie A, tutti i gol della 14° giornata 56 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 57 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 58 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 59 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata 60 di 60 LaPresse LaPresse Serie A, tutti i gol della 14° giornata leggi dopo slideshow ingrandisci

LA PARTITALa settima sconfitta consecutiva potrebbe essere fatale a Roberto De Zerbi, ma si vede che la squadra ancora lo segue. L’avvio del Palermo è aggressivo, con Nestorovski che prova a sorprendere Strakosha, ma il tiro è centrale e non prende il giro giusto. Milinkovic Savic replica di testa e in questo caso la conclusione è debole. La Lazio ci prova soprattutto sulle fasce con Felipe Anderson e Keita, ma i rosanero concedono poco spazio. E’ un buon Palermo, ma è più pericolosa la Lazio vicina al vantaggio con la conclusione da fuori area di Immobile al 19’ e ancora con l’attaccante campano che aggiusta la mira e colpisce una clamorsa traversa.



Prova a reagire il Palermo ma senza incidere. L’occasione la concede Radu che perde palla, Diamanti ha lo spazio giusto per concludere a rete. Ma il tiro, da dimenticare, si perde alto sulla traversa. E così al primo affondo di Basta sulla fascia desta la palla è perfetta per Milinkovic-Savic che con un tocco preciso supera Posavec. Questa volta la reazione dei rosanero c’è, ma Nestorovski colpisce male da ottima posizione. Soffre la squadra di De Zerbi che rischia di sfaldarsi. Prova a fare saltare il banco Keita con una serpentina delle sue, con Goldaniga costretto al fallo e all’ammonizione. Per lui diffidato arriva la squalifica stessa sorte che tocca pochi minuti dopo a Diamanti. La Lazio è più concreta e su calcio d’angolo arriva la palla buona per Radu, il sinistro è potente ma Posavec è bravo a respingere.



Si torna in campo senza Diamanti, troppo nervoso il capitano che viene sostituito nell’intervallo da Quaison. Subito vivace l’attaccante che svedese mette in difficoltà la difesa avversaria, ma la conclusione viene respinta. Il Palermo ci mette grinta, ma la differenza in campo tra le due squadre è evidente. E così dopo 10 minuti sbanda la difesa rosanero e Parolo da buona posizione conclude troppo centrale. 3 minuti e Felipe Anderson, troppo innamorato del pallone perde il tempo e si fa chiudere dai difensori avversari. E così vicino al raddoppio ci va Keita con un tiro che si perde di poco sopra la traversa.



Passano i minuti con il risultato ancora in bilico e Simone Inzaghi pensa al derby e toglie dal campo Felipe Anderson unico diffidato sostituito con Djordjevic. La fiammata dei rosanero arriva a un quarto d’ora dalla fine. Ma con Quaison a tu per tu con Strakosha è bravo Radu a chiudere in scivolata. Poche emozioni nel finale i rosanero non incidono e su una ripartenza Gonzalez si becca il rosso per un fallo da ultimo uomo. Si chiude con il pubblico del Barbera che assiste a un record negativo per la serie A con la settima sconfitta consecutiva. Non era mai successo nella storia. Mentre Simone Inzaghi si gode una vittoria importante, dove tutto era cominciato sulla panchina della Lazio con l'esordio anche in quell'occasione con una vittoria.