Serie A, scontri a Bergamo: 40mila euro di multa alla Roma

Il giudice sportivo ha comminato un'ammenda di 40 mila euro (con diffida) a carico della Roma per per gli incidenti ed i tafferugli" provocati dai sostenitori giallorossi nei pressi dello stadio di Bergamo, domenica 20 novembre, dopo la sconfitta per 2-1 contro l'Atalanta. Per quanto riguarda le squalifiche, invece, Cacciatore dovrà restare fermo due turni. Una giornata anche a Mertens, che salterà la gara con l'Inter.