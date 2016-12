Serie A: Sau al fotofinish, il Cagliari stende il Cesena

LA PARTITA Cesena-Cagliari è un derby tra deluse , una partita tra due squadre che non hanno più nulla da chiedere a una stagione da dimenticare al più presto. Ne esce una sfida all'insegna della noia, rotta sporadicamente da qualche iniziativa personale. Al 25' sono i sardi a rendersi pericolosi con una splendida conclusione di Joao Pedro dalla destra sulla quale Agliardi si supera. La risposta della squadra di Di Carlo è affidata all'estro di Defrel che al 42' impegna severamente Brkic con una sassata da fuori area: la conclusione è potentissima ma centrale, il portiere del Cagliari vola e alza in corner. Anche la ripresa dice poco o niente. E' ancora Defrel a mettere i brividi alla difesa dei sardi, ma la sua percussione finisce con una conclusione deviata in calcio d'angolo da Brkic. Lo 0-0 sembra scritto, ma al 91' è il Cagliari a trovare la via del gol: Ekdal serve Sau , Lucchini sbaglia il tempo dell'uscita difensiva e l'attaccante rossoblù ha tutto il tempo di prendere la mira e trafiggere Agliardi in diagonale.

LE PAGELLE

Lucchini 4,5 - Sbaglia, in pieno recupero, l'uscita sul lancio di Ekdal e permette a Sau di trovarsi da solo in area. Un errore grave che vale la sconfitta; da un veterano come lui ci si aspetta ben altro.

Defrel 6,5 - Sicuramente il migliore dei suoi: ha il merito di svegliare gli spettatori nella noia generale della gara. Vicinissimo al gol in due occasioni, deve però fare i conti con un Brkic attento e reattivo.

Sau 7,5 - Entra al 62' e si vede poco. Quel che basta, però, per trovare la rete da tre punti in pieno recupero e regalare ai suoi una vittoria d'onore.

Cop 5 - Mai in partita, mai efficace. Gara da dimenticare per lui: fortunatamente Festa lo capisce per tempo e al 62' lo sostituisce con Sau. Mossa vincente.

Brkic 7,5 - E' forse lui il vero "man of the match". Due interventi super su Defrel permettono ai suoi di difendere lo 0-0 nei momenti critici. Il Cagliari ha subito una marea di reti in questa stagione, ma senza di lui sarebbero state molte - ma molte - di più.



TABELLINO

CESENA-CAGLIARI 0-1

Cesena (4-3-2-1): Agliardi 7; Krajnc 6, Lucchini 4,5, Renzetti 6, Volta 5; Cascione 6, De Feudis 5,5, Tabanelli 5,5 (74' Ze Eduardo sv); Brienza 5,5, Dalmonte 5 (62' Djuric 5,5); Defrel 6,5 (88' Rodriguez sv). A disp.: Bressan, Leali, Capelli, Magnusson, Mordini, Nica, Mudingayi, Moncini, Succi. All.: Di Carlo 6.

Cagliari (4-3-1-2): Brkic 7,5; Balzano 6,5, Capuano 6, Murru 6, Rossettini 6; Crisetig 5,5, Ekdal 6,5, Joao Pedro 6,5 (73' Barella 6); Mpoku 5,5 (87' Longo sv); Cop 5 (62' Sau 7,5), Farias 6. A disp.: Cragno, Avelar, Ceppitelli, Diakité, Gonzalez, Dessena. All.: Festa 7.

Arbitro: Abbattista

Marcatore: 46' st Sau

Ammoniti: Cascione, De Feudis, Lucchini (C)