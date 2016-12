Serie A, Sassuolo-Udinese 1-1: Politano risponde a Zapata

LA PARTITAUn punto a testa che scontenta tutti. Il Sassuolo, con l'Europa nel mirino, fallisce l'occasione per continuare a sognare in grande e tallonare il Milan per il sesto posto. L'Udinese invece resta molto vicina alle ultime della classe e si preparata ad affrontare le ultime giornate col fiato sul collo. La cura De Canio non ha dato subito i frutti sperati e ora a Udine cominciano a guardarsi alle spalle con apprensione. Per i friulani è iniziato il countdown: otto giornate per salvarsi. Al quartier generale neroverde invece col passare del tempo l'Europa sembra sempre più un miraggio.



Al Mapei Stadium Di Francesco lascia in panchina l'acciaccato Berardi e sceglie il tridente Politano, Defrel e Sansone. Accanto a Duncan, in cabina di regia c'è Magnanelli, con Pellegrini preferito a Biondini. De Canio risponde mescolando le carte e piazzando Fernandes alle spalle della coppia Zapata-Thereau, con Widmer e Armero sulle corsie esterne. L'avvio del match è lento, con i neroverdi che faticano a manovrare e a trovare le distanze. E così l'Udinese prende coraggio e all'8' affonda il colpo. Widmer innesca Thereau, che pesca Zapata col contagiri in mezzo all'area per l'1-0. In vantaggio, la squadra di De Canio tiene lontano i neroverdi alzando il pressing e allargando il gioco sulle fasce. In fase di palleggio gli uomini di Di Francesco hanno più qualità, ma i bianconeri la mettono sulla lotta e gli uno contro uno a tutto campo bloccano la fluidità della manovra neroverde. Nel finale del primo tempo il Sassuolo rischia grosso, ma Consigli si supera prima su Felipe e poi su Widmer, tenendo a galla i suoi.



Nella ripresa la banda di Di Francesco alza il baricentro, ma l'Udinese si difende a cinque e chiude tutti i varchi, con Fernandes sempre pronto a inserirsi quando Zapata si abbassa. Con l'Udinese tutta dietro la linea della palla, il Sassuolo non trova sbocchi e fatica a costruire gioco in profondità. Lenti nel giro-palla e senza idee, i neroverdi sbattono contro il muro eretto da De Canio. In panchina Di Francesco è una furia e manda in campo Falcinelli, puntando sul doppio attaccante. Una mossa che scuote il Sassuolo e si concretizza al 64' con il gol di Politano, che supera Armero di testa e batte Karnezis. Una rete che mina le certezze bianconere e accende il match. Da una parte il Sassuolo cambia passo, dall'altra Thereau va vicino al raddoppio dopo l'ingresso in campo di Di Natale. Nel finale la gara si apre, ma l'Udinese decide di accontentarsi del pareggio e mette i remi in barca, blindando il risultato. Un gol a testa, un punto a testa. Ma non serve a nessuno.