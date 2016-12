Serie A: Sassuolo, tris all'Inter e sesto posto

Il Sassuolo segna tre gol all' Inter , vince la quarta partita consecutiva e conserva il sesto posto ma per l 'Europa League serve aspettare la finale della Coppa Italia (dove tiferà Juventus). Al Mapei Stadium finisce 3-1, apre al 4' Politano poi arriva il raddoppio di Pellegrini (26'). Palacio riapre la partita alla mezz'ora ma di nuovo Politano blinda il risultato. Nella ripresa espulso Murillo per doppio giallo.

IL TABELLINO SASSUOLO-INTER 3-1 Sassuolo (4-3-3) : Consigli 6,5; Gazzola 6, Cannavaro 6, Acerbi 6, Peluso 6; Pellegrini 7 (29' st Missiroli 6), Magnanelli 5, Duncan 6,5; Politano 7 (35' st Biondini 6), Defrel 5 (6' st Falcinelli 6), Sansone 5,5. A disp.: Pegolo, Pomini, Vrsaljko, Antei, Longhi, Trotta. All. : Di Francesco 7 Inter (4-3-3): Carrizo 5,5 (27' st Radu 6); D'Ambrosio 6, Murillo 4, Juan Jesus 5, Telles 5; Brozovic 6, Melo 6, Kondogbia 5,5 (25' st Nagatomo 6); Palacio 6,5 (36' st Della Giovanna 6), Jovetic 5,5, Eder 5. A disp.: Santon, Miangue, Gyamfi, Correia, Baldini, Bonetto, Gnoukouri, Manaj, Biabiany. All.: Mancini 5 Arbitro : Gervasoni Marcatori : 6' e 39' Politano (S), 26' Pellegrini (S), 31' Palacio (I) Ammoniti : Magnanelli, Duncan, Cannavaro (S), Telles, Brozovic, Juan Jesus (I) Espulso : al 15' st Murillo per somma di ammonizioni

LA PARTITA

I novanta minuti di Sassuolo confermano i pensieri dei più maligni: se gara c'è stata, è durata neanche mezz'ora. Giusto il tempo dell'uno-due neroverde che ha azzoppato la discreta vena con cui l'Inter (retroguardia esclusa) ha iniziato il match, poi la squadra di Di Francesco ha condotto il match in serenità, nonostante la leggerezza commessa sul gol di Palacio, avendo la meglio su avversari con la testa altrove. Nessuno può togliere l'impresa del sesto posto al Sassuolo, che ha migliorato di 12 punti il campionato scorso ma deve attendere una sconfitta del Milan in finale di Coppa Italia per festeggiare l'eventuale accesso ai preliminari di Europa League. Poco da dire sui nerazzurri, anche loro migliorati di 12 punti in un anno, ma che perdono l'occasione di arrotondare il punteggio a quota 70 e soprattutto dimostrano che, se la base (come dice Mancini) c'è, intorno manca ancora più di qualcosina. Il Sassuolo, ormai bestia nera (terza sconfitta consecutiva contro i neroverdi), porta il terzo ko consecutivo esterno: sui 67 punti, 41 sono stati fatti in casa e solo 26 fuori (una vittoria nelle ultime 9 trasferte).

Sotto la pioggia emiliana, l'avvio è frizzante. Inter in rete ma Jovetic è pescato in fuorigioco da Brozovic. Ribaltamento di fronte e il Sassuolo passa subito: il tiro da fuori di Politano è tutto meno che irresistibile ma la deviazione sfortunata di Murillo beffa Carrizo. La reazione interista, pur a bassi giri, è apprezzabile. Il giro palla manda in porta un paio di volte Palacio mentre i neroverdi, come consuetudine, ripartono a razzo in contropiede. Proprio da un'azione del genere nasce il raddoppio: Gervasoni lascia correre un contatto Murillo-Defrel (il colombiano chiede il "ponte" del francese), palla a Duncan che crossa in mezzo per il solissimo Pellegrini. Mancano sessanta minuti ma, di fatto, il match ha già preso i binari che porteranno al 90'. I tre minuti d'oro dell'Inter si esauriscono nel colpo di testa di Eder, ben respinto da Consigli, e nel gol di Palacio, servito da Brozovic che ruba palla a un ingenuo Magnanelli al limite dell'area. Se centrocampo e attacco nerazzurri tutto sommato ci mettono la presenza, così non si può dire della difesa. Vedere il terzo gol neroverde per credere: Gazzola crossa tutto solo dalla sinistra, Murillo perde completamente Politano, Telles (ultimo a destra, chissà perché) contrasta timidamente, e la punta in prestito dalla Roma fa esultare per la terza volta il Mapei Stadium. L'Inter non subiva 3 gol in 45' dal match casalingo con la Fiorentina, 27 settembre.

La ripresa è solo una lenta agonia in attesa del finale. Neanche la terna arbitrale aiuta: il gol annullato a D'Ambrosio era buono, niente 3-2 e niente speranze di una frazione di gioco più vivace. Il Sassuolo giochicchia con un orecchio a San Siro e, siccome le notizie sono buone, non si spreca più di tanto. Mancini cerca di scuotere i suoi ma alla fine si arrende e getta nella mischia due giovani (Radu e Della Giovanna): almeno per loro, la trasferta di Sassuolo non è da buttare. Da segnalare solo la dodicesima espulsione stagionale nerazzurra, la terza per Murillo che completa una serata da incubo. Prima fa fallo su Falcinelli e poi protesta ripetutamente di fronte all'arbitro che lo butta fuori.