Serie A: Sassuolo-Torino rinviata per nebbia

Partita rinviata al Mapei Stadium di Reggio Emilia , dove la scarsa visibilità - causata da una fitta nebbia - ha obbligato l'arbitro Celi a non fischiare l'inizio del match in programma tra Sassuolo e Torino alle ore 18. Dopo alcuni sopralluoghi sul terreno di gioco, il direttore di gara ha deciso di rimandare le due squadre negli spogliatoi. La gara, come comunicato dal sito del Torino, "verrà sicuramente recuperata nel 2016".

Sassuolo-Torino è stata rinviata a data da destinarsi dopo tre sopralluoghi effettuati dall'arbitro Celi insieme ai capitani delle due squadre Glik e Cannavaro. Il primo alle 18:01, il secondo alle 18:04 e l'ultimo, decisivo, alle 18:18, quando si è preso atto dell'impossibilità di disputare il match, ufficializzata poi dallo speaker alle 18:30.



Del resto, la situazione era critica già quando le squadre erano arrivate allo stadio, un'ora e mezzo prima del fischio iniziale che non c'èstato, e la coltre che avvolgeva il Mapei Stadium si è inspessita con il passare dei minuti. Impossibile un recupero a breve, soprattutto perché il Torino, al contrario del Sassuolo, dovrà giocare la prossima settimana in Coppa Italia. La gara verrà dunque disputata nell'anno nuovo, come ufficializzato dal club granata. Il Sassuolo ha informato che i biglietti saranno validi per la gara di recupero, ma sarà anche possibile chiedere il rimborso.