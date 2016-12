Serie A, Sassuolo-Torino 1-1: Quagliarella risponde a Berardi

22:32 - Il Sassuolo rallenta la difficile rincorsa all'Europa del Torino. Al Mapei Stadium i neroverdi pareggiano 1-1 con i granata e mettono in cascina un altro punto per la quota salvezza. Nel primo tempo Consigli tiene a galla i padroni di casa, poi Berardi sblocca il match al 46' su rigore (fallo dubbio in area su Floro Flores). Nella ripresa Quagliarella pareggia i conti dal dischetto al 58' (altro fallo dubbio su Glik).

LA PARTITA

Mezzo passo falso granata. Per la squadra di Ventura il pari al Mapei Stadium brucia. Non solo perché lascia due punti sul campo, ma perché potrebbe vanificare gli sforzi per alimentare nuovi sogni di gloria in Europa League per la prossima stagione. Niente è ancora impossibile, ma certo ora tutto è più difficile. Dopo il pari della Samp, infatti, alla banda di Ventura serviva una vittoria per mettere pressione alle squadre davanti. E invece è arrivato solo un punto. I blucerchiati sono a sei punti, è vero. Ma in lotta per il sesto posto ci sono anche Genoa e Fiorentina e dietro anche Milan o Inter potrebbero partecipare alla volata. Insomma, il cammino granata verso l'Europa è durissimo.



E sì che l'avvio con gli emiliani sembra incoraggiante. Il Toro inizia il match manovrando da dietro senza preoccuparsi del pressing neroverde. Quagliarella ci prova subito con un sinistro a giro, ma la mira è sbagliata. Senza Missiroli e Magnanelli, il Sassuolo invece fatica in mezzo al campo e si affida agli esterni per innescare il tridente. Da una parte Lazarevic lotta con Molinaro, dall'altra Longhi con Darmian. Dopo un avvio di marca granata, gli emiliani alzano il baricentro e costringono il Toro a difendersi. Al 10' Berardi scalda il sinistro e sfiora il palo. Ma i granata restano vivi, grazie soprattutto agli inserimenti centrali di Farnerud e ai tagli di Quagliarella. Dalla parte di Peluso c'è spazio, i granata riprendono in mano il pallino del gioco e Benassi al 18' scalda i guanti di Consigli. Come da copione, la squadra di Ventura manovra e abbassa il ritmo, quella di Di Francesco invece gioca a sprazzi, affidandosi alle ripartenze in velocità di Berardi e Lazarevic. Martinez prova a sbloccare il match, ma sbatte contro Consigli. Poi alla mezz'ora l'estremo difensore neroverde ferma ancora Benassi lanciato a rete e salva il risultato. La partita si gioca sulle corsie esterne. I granata sfondano a destra, i neroverdi invece insistono dalla parte di Molinaro. Al 38 si accende Zaza: doppio passo e tiro poco sopra la traversa. Un lampo che spaventa il Toro e apre la strada a Floro Flores, che sul finire del primo tempo entra in area, salta Glik e cade a terra, procurandosi un rigore molto contestato. Sul dischetto va iceman Berardi (11° gol stagionale) e la squadra di Francesco va in vantaggio tra le polemiche.



Nella ripresa il Toro non si arrende e riparte a testa bassa. In palio c'è l'Eruopa da rincorrere. Bovo sbaglia subito da posizione ravvicinata sugli sviluppi di un corner, poi Ventura mette in campo l'artiglieria pesante e getta nella mischia Maxi Lopez e Bruno Peres. E al 58' arriva il pareggio. Calvarese fischia un altro rigore molto dubbio su Glik e Quagliarella non sbaglia. Si accende il match e Consgili al 15' si supera ancora su un tiro a giro di Maxi Lopez. Il Toro ha piedi raffinati in campo e quando gioca di prima mette paura. Il Sassuolo invece serra le linee e arretra per difendere il risultato, lasciando solo Berardi e Zaza a impegnare la retroguardia degli ospiti. Col passare dei minuti però le forze vengono meno e l'assalto granata perde di incisività. Quagliarella è l'ultimo ad arrendersi e all'87' costringe Consigli a un'altra grande parata. Niente da fare, per il Toro nemmeno il colpo in extremis funziona. Ora testa al derby. In palio non c'è l'Europa, è vero. Ma l'onore.

LE PAGELLE

Consigli 7,5: migliore in campo. Nel primo tempo regge la baracca, nella ripresa salva il pareggio sul guizzo di Quagliarella. Si arrende solo sul rigore.

Lazarevic 6,5: nel primo tempo è la spina nel fianco granata. Insieme a Berardi mette Molinaro all'angolo e sfonda sulla destra. Nella ripresa poi tiene la posizione.

Berardi 6,5: buona prova, ma a sprazzi. Gelido dal dischetto, discontinuo invece nelle giocate. Alterna spunti tecnici di qualità ed errori grossolani. Ha i numeri, ma deve ancora maturare.

Zaza 6: lotta, ma senza pungere. Troppo poco per i suoi standard, ma comunque sufficiente.

Glik 6: tiene bene Zaza, ma si fa beffare da Floro Flores sul rigore. Poi si fa perdonare procurandosi il penalty del pareggio.

Benassi 6,5: grande capacità di corsa e perfetto negli inserimenti. Gli manca ancora un po' di freddezza sottoporta.

IL TABELLINO

solito leone. Lotta e fa reparto da solo. Tiene palla, fa salire la squadra e prova a segnare in tutti i modi. Non sbaglia dal dischetto.

SASSUOLO-TORINO 1-1

Sassuolo (3-4-3): Consigli 7,5; Cannavaro 6, Acerbi 6, Peluso 6; Lazarevic 6,5, Brighi 5,5, Taider 5,5 (17' st Biondini 6), Longhi 5,5; Berardi 6,5 (36' st Floccari sv), Zaza 6, Floro Flores 6 (26' st Sansone 6)

A disp.: Pomini, Celeste, Chibsah, Sansone, Bianco, Fontanesi, Caselli. All.: Di Francesco 6

Torino (3-5-2): Padelli 6; Bovo 6, Glik 6, Moretti 5,5; Darmian 6, Benassi 6,5 (25' st Basha), Vives 6, Farnerud 5,5, Molinaro 5 (8' st Bruno Peres 6); Martinez 6,5 (8' st Maxi Lopez 6), Quagliarella 7

A disp.: Ichazo, Castellazzi, Gazzi, Gonzalez, Jansson, Maksimovic, Amauri. All.: Ventura 6

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 46' rig. Berardi (S); 13' st rig. Quagliarella

Ammoniti: Berardi, Acerbi (S); Vives, Farnerud, Basha (T)