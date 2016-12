Serie A: Sassuolo-Roma 0-2, Spalletti aggancia l'Inter

LA PARTITA

Comincia a prendere forma la nuova Roma di Spalletti, che a Reggio Emilia convince per l'ordine tattico e l'organizzazione di gioco mentre lascia ancora a desiderare la condizione fisica. Dopo un primo tempo autoritario, i giallorossi calano infatti nella ripresa e non a caso rischiano grosso nel finale, quando Berardi manda alto un calcio di rigore sul risultato di 0-1 (88').



Spalletti si presenta con un 4-2-3-1 che si esprime palla a terra e, soprattutto, che cerca di attaccare gli spazi non appena sia possibile. Perotti, l'ultimo arrivato, parte titolare ed è una sorta di falso nove che si abbassa sulla trequarti per creare spazi alle spalle dei due centrali neroverdi. Keita e Pjanic amministrano in mediana, Salah ed El Shaarawy sono invece le due frecce pronte a colpire. Il vantaggio arriva presto e porta la firma dell'egiziano, servito da Pjanic dopo un intelligente taglio verso il centro: l'ex viola calcia a giro da fuori area e infila Consigli sul secondo palo (11'). I giallorossi non arretrano un centimetro e provano a blindare la sfida con Maicon (31') ed El Shaarawy (33'), ma entrambi falliscono due ottime occasioni da pochi passi.



Dall'altra parte si vede un Sassuolo sofferente a centrocampo e distratto dietro, dove i terzini (Vrsaljko e Peluso) soffrono la rapidità degli esterni ospiti ma anche al centro non va certo meglio. Cambia molto nella ripresa, quando cala sensibilmente l'energia della Roma e gli emiliani provano ad approfittarne. Sansone e Berardi impegnano Szczesny dalla distanza (49' e 53'), Berardi è pericoloso di testa (69') ma, soprattutto, a due minuti dal termine si trova a disposizione un calcio di rigore assegnato per fallo di Nainggolan (espulso nell'occasione per doppia ammonizione) su Pellegrini: la conclusione termina però alta e in pieno recupero (94') El Shaarawy infila lo 0-2 definitivo. E' la seconda rete consecutiva per il Faraone, che certifica la seconda vittoria di fila e il momentaneo aggancio all'Inter al quarto posto in classifica.