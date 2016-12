Serie A: Sassuolo-Palermo 2-2, gli emiliani non vincono più

LA PARTITA

Prosegue il digiuno del Sassuolo, che contro il Palermo spreca una buona occasione per tornare a conquistrare i tre punti. I neroverdi ribaltano il provvisorio vantaggio di Vazquez ma vengono ripresi da Djurdjevic e, soprattutto, nel finale non riescono a concretizzare le numerose palle-gol create dalle parti di Sorrentino.



Di Francesco cambia di nuovo l'attacco e stavolta propone il tridente Berardi-Falcinelli-Defrel. Una scelta che dà ragione al tecnico, visto che la rapidità delle ali neroverdi manda spesso in crisi la difesa ospite. Il Palermo bada a non scoprirsi e trasforma il 4-3-3 iniziale in un compatto 4-5-1, dove è preziosissimo il lavoro degli esterni Vazquez e Trajkovski, bravi in entrambe le fasi. Preme forte il Sassuolo ma i rosanero passano alla prima occasione: Vazquez, servito alla perfezione da Trajkovski, è preciso nell'infilare Consigli di sinistro (30'). Dopo un attimo di sbandamento, il Sassuolo riprende a macinare gioco e trova il meritato 1-1 sul finire del primo tempo, quando Defrel sfrutta un involontario assist di Falcinelli e batte Sorrentino sul primo palo (45').



Il Sassuolo, dopo la pausa, va subito all'assalto dei rosanero e viene premiato col 2-1 di Missiroli, che segna di testa sfruttando la puntuale "torre" di Antei (50'). Un gol che pare spianare la strada ai padroni di casa, ma la beffa è dietro l'angolo: passano 180 secondi e Djurdjevic, servito da Vazquez, trova l'incornata che vale il 2-2 definitivo. Da qui in poi si vedono solo i neroverdi, anche perché il Palermo rimane in 10 per l'espulsione di Lazaar (doppio giallo al 75') e non ha più la forza di ripartire. Le occasioni fioccano soprattutto per Falcinelli e Sansone (entrato nel finale al posto di Missiroli), ma un po' Sorrentino e un po' la scarsa mira salvano i rosanero dal ko e lasciano l'amaro in bocca alla squadra di Di Francesco, che nelle ultime sei gare ha racimolato solamente tre punti (tre pareggi e tre sconfitte). I sogni di gloria, dopo un girone d'andata esaltante, sembrano già finiti.