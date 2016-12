Serie A: Sassuolo-Inter anticipata il sabato sera

Dopo i risultati della 37a giornata di campionato, la Lega Serie A ha apportato una variazione al programma dell'ultima giornata. Sassuolo-Inter, originariamente fissata per domenica sera 15 maggio alle 20.45, è stata anticipata allo stesso orario di sabato 14 in contemporanea con Milan-Roma e Napoli-Frosinone. Gli emiliani, infatti, sono in piena lotta per il sesto posto che può valere l'Europa League con i rossoneri di Brocchi.