Serie A: Sassuolo-Genoa 0-1, Dzemaili piega i neroverdi

In uno degli anticipi della 32.ma giornata di Serie A, il Genoa passa in casa del Sassuolo e sale a quota 40 punti in classifica, garantendosi così la quasi matematica salvezza. Al Mapei Stadium finisce 1-0 per la squadra di Gasperini, che vince grazie al gol di Dzemaili: lo svizzero è bravo a superare Consigli dopo il palo di Matavz (42'). I neroverdi, con 48 punti, rimangono al settimo posto, alle spalle del Milan.

LA PARTITA

Prosegue lo straordinario momento del Genoa, che a Reggio Emilia centra la quarta vittoria nelle ultime cinque gare e si toglie così definitivamente dalla parte bassa della classifica. Con 40 punti conquistati, Gasperini può già festeggiare la salvezza (manca solo la matematica) e godersi con serenità la parte finale di un campionato che non è stato certo semplice.



La gara del Grifone è tutta lotta e ripartenze sin dal principio, che pende dalla parte del Sassuolo grazie a un Sansone (in avvio) ispirato: l'esterno neroverde sfiora il vantaggio al 28', quando sul suo sinistro è bravissimo Perin a volare in calcio d'angolo. La squadra di Di Francesco, che conferma il tridente Berardi-Defrel-Sansone, fa la partita ma trova pochi spazi negli ultimi 20 metri, dove il 3-5-2 rossoblù si trasforma in un compatto 5-4-1. La pazienza e l'ordine del Genoa vengono premiati al 42', con Matavz - fino a questo punto invisibile - che si libera bene e centra il palo; sulla sfera si avventa Dzemaili, che col destro infila in rete.



Non cambia molto nella ripresa, che sostanzialmente si sviluppa allo stesso modo. Il Sassuolo prova a premere, Perin è bravo in un paio di occasioni ma il ritmo è troppo basso per poter mettere in difficoltà il fortino di Gasperini, che azzecca anche i tre cambi (negli ultimi 20 minuti si rivede Pavoletti) e blinda il prezioso risultato. Un peccato di non poco conto per il Sassuolo, che spreca l'occasione di scavalcare il Milan in classifica ed è così costretto a rimandare i sogni d'Europa League.