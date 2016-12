Serie A, Sassuolo-Fiorentina 1-1: Floccari risponde a Borja Valero

Secondo pari consecutivo (terzo, considerando l'Europa League) per la Fiorentina , che non va oltre l' 1-1 a Reggio Emilia contro il Sassuolo . I viola passano in vantaggio dopo cinque minuti con il tap-in di Borja Valero ma Floccari pareggia di testa al 42'. Nella ripresa la partita rimane piacevole ma senza grosse occasioni. Negato un rigore a Ilicic . La Fiorentina sale a 29 punti, il Sassuolo aggancia il Milan a 23.

LA PARTITA

Una settimana da X per la Fiorentina, che sembra accusare un po' di stanchezza dopo due mesi col turbo. Non deve ingannare la solita partenza a razzo, visto che dalla metà del primo tempo sino al novantesimo è stato il Sassuolo ad averne di più, sia nelle gambe che nel gioco. Per i viola non bisogna dimenticare la dispendiosa trasferta di Europa League (oltretutto giocata in 10 per lunghi tratti) ma sta suonando qualche campanello d'allarme. La buona notizia è che, pur non meritando di vincere, Sousa riesce comunque a non perdere anche se sorge qualche dubbio sulle alternative in rosa. Scartato Suarez, Borja Valero è costretto agli straordinari mentre Rossi non è in grado di fare il gioco di Kalinic: ecco su cosa deve lavorare il portoghese. Di Francesco invece non può che sorridere dopo la battuta a vuoto di Genova e si gode il sesto posto in campionato. Se la Roma sta davvero facendo un pensierino per la prossima stagione, non sceglierebbe male...

Partita aperta doveva essere, partita aperta è stata. I gol aprono e chiudono il primo tempo ma in mezzo c'è stato tanto altro, e quasi tutto fatto a ritmi elevati. Il vantaggio è arrivato dopo soli cinque minuti con Borja Valero che ha approfittato del liscio della coppia Bernardeschi-Rossi per trafiggere Consigli mentre il pari è un imperioso colpo di testa di Floccari che anticipa non uno, non due ma ben tre viola. In mezzo da segnalare il rigore netto su Ilicic (che si prende un calcione da Acerbi in area) non fischiato da Massa e ancora lo sloveno, che al 26' sbaglia solo davanti a Consigli. Se le grandi occasioni sono targate Fiorentina, il vantaggio territoriale - a parità di possesso palla - è stato appannaggio dei padroni di casa che, passato lo shock iniziale, hanno ripreso a macinare gioco cercando le imbucate centrali o passando dai cross di Vrsaljko, in modo da sopperire alla mancanza di Berardi, ma sempre passando dai piedi di Magnanelli. La squadra di Sousa sente la mancanza di Kalinic perché, pur funzionando sugli esterni, riesce ad affondare solo in ripartenza, con Rossi incapace di tenere palla al limite dell'area.

La ripresa non accenna a cali di ritmo, anche se è il Sassuolo a immedesimarsi meglio nella parte. Vrsaljko sforna cross a ripetizione (uno dei quali mette Floccari in condizione di fare doppietta, prima dell'intervento di Gonzalo Rodriguez) mentre Pasqual fa venire i brividi a Consigli con un bel tiro di sinistro. L'unico a dare un po' di verve ai viola è Ilicic, bello il dribbling e tiro alla mezz'ora sul quale il portiere neroverde deve intervenire un attimo prima del tocco di Kalinic. L'attaccante croato, entrato al posto di un Rossi fuor d'acqua, riesce a far salire di qualche metro la squadra ma senza l'apporto di ali e centrocampisti, può poco. Altra situazione poco chiara a fine match quando Borja Valero chiede un rigore per tocco di mano di Politano, che però è girato.