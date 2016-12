Serie A: Sassuolo di rigore, il Chievo si arrende

17:49 - Il Sassuolo batte 1-0 il Chievo al Mapei Stadium e fa un altro passo avanti, probabilmente decisivo, verso la salvezza. La squadra di Di Francesco si impone grazie a un calcio di rigore trasformato al 23’ da Berardi e concesso dall’arbitro Pairetto per un fallo di Gamberini sullo stesso numero 25 neroverde. Il Sassuolo è stato costretto a giocare l’ultima mezz’ora in dieci uomini per l’espulsione di Peluso al 60’ (doppia ammonizione).

LA PARTITA

Primo tempo subito vivace con le due squadre che non hanno paura di spingere sull'acceleratore. Di Francesco tiene a riposo Zaza e Sansone, dando spazio a Floccari e Floro Flores. Ed è proprio Floro Flores ad avere sulla testa la prima buona occasione al 9' del primo tempo, ma la sua conclusione finisce fuori di pochissimo. Replica immediata di Paloschi, che un minuto dopo in scivolata cerca la deviazione vincente senza troppa precisione. Si arriva così all'episodio che fa infuriare i veneti: al 14' Gamberini viene trattenuto nell'area neroverde da Peluso ma per l'arbitro Pairetto è tutto regolare. Quattro minuti dopo l'altro grande rimpianto per la squadra di Maran: Meggiorini prova un tiro capolavoro di sinistro al volo e la palla si infrange sulla traversa. La dura "legge del gol sbagliato-gol subito" non perdona e al 23' il Sassuolo va in vantaggio. Berardi viene atterrato in area da Gamberini: Pairetto concede il penalty e dal dischetto si presenta lo stesso attaccante che non sbaglia (nono gol in stagione per lui). Nella ripresa il Chievo prova a spingere ma il Sassuolo si difende bene, anche quando - al 60' - resta in dieci per l'espulsione di Peluso (doppio giallo). Paloschi ci prova di testa e con i piedi ma le sue conclusioni peccano ancora di precisione, così come nel primo tempo. Entrano Botta ed Hetemaj ed entrambi - con tiri potenti da fuori - scaldano i guantoni di Consigli che si dimostra sempre attento e imbattibile. L'ultima clamorosa occasione è ancora sui piedi di Paloschi: in pieno recupero si sviluppa una mischia nell'area del Sassuolo, la palla finisce sui piedi dell'attaccante ex Milan che prova un destro al volo ma la conclusione viene deviata fuori da un tocco in extremis di Floccari. Finisce 1-0 per la squadra di casa, con gli uomini di Di Francesco che tornano a vincere dopo un periodo difficile e salgono così a quota 35 punti. Il prossimo turno sono attesi a Bergamo dall'Atalanta. Resta invece a 32 la formazione di Maran, che si dovrà rifare in casa del Cesena nel lunch match di domenica 12 aprile.

LE PAGELLE

Consigli 7 - Ci hanno provato di testa, con i piedi e con dei siluri da fuori area: niente, oggi il portiere neroverde era imbattibile. Sempre sicuro e reattivo, fondamentale per la "resistenza" del Sassuolo in dieci uomini.

Berardi 7,5 - Decide la partita procurandosi e realizzando un calcio di rigore nel primo tempo. Ogni sua giocata trasmette qualità e con lui in campo il Sassuolo gioca davvero un bel calcio.

Peluso 5 - Il peggiore dei suoi: prima trattiene Gamberini nella sua area e viene graziato da Pairetto, poi lascia i compagni in dieci per una seconda ammonizione forse evitabile.

Paloschi 5,5 - E' l'ultimo ad arrendersi e stramaledice Floccari che devia la sua conclusione a botta sicura all'ultimo secondo del recupero. Cerca il gol per tutta la partita e si danna come un matto, da lui però ci si aspetta sempre maggiore precisione.

Schelotto 6,5 - Probabilmente il migliore dei veneti: corre e spinge sulla fascia destra, solo un infortunio lo costringe a lasciare il campo. Peccato, sarebbe stato utile per l'assalto finale.



IL TABELLINO

SASSUOLO-CHIEVO 1-0

Sassuolo (4-3-3): Consigli 7; Acerbi 6, Cannavaro 6,5, Peluso 5, Vrsaljko 5,5 (80' Taider sv); Biondini 6, Brighi 6, Missiroli 6; Berardi 7,5 (73' Natali 6), Floccari 6, Floro Flores 6 (62' Longhi 6). A disp.: Polito, Pomini, Bianco, Fontanesi, Chibsah, Lazarevic, Sansone, Zaza. All.: Di Francesco 7.

Chievo Verona (4-4-2): Bizzarri 5; Cesar 6, Frey 6, Gamberini 4,5, Zukanovic 5 (74' Hetemaj 6); Birsa 6 (65' Botta 6,5), Izco 5,5, Radovanovic 6, Schelotto 6,5 (68' Pellissier 5); Meggiorini 5,5, Paloschi 5,5. A disp.: Bardi, Seculin, Anderson, Biraghi, Sardo, Cofie, Christiansen, Pozzi, Vajushi. All.: Maran 5. Arbitro: Pairetto.

Marcatore: 23' rig. Berardi

Ammoniti: Biondini, Missiroli, Vrsaljko (S), Gamberini, Radovanovic (C)

Espulsi: Peluso (S) al 60' per doppia ammonizione.