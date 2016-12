Serie A: Sassuolo da sogno, il Parma non c’è più

00:04 - Va al Sassuolo il derby emiliano contro il Parma. La squadra di Di Francesco vince 3-1 al Tardini e brinda al primo successo in campionato. Le reti del successo neroverde sono di Floccari, Acerbi (tornato in campo un mese fa dopo avere combattuto un tumore) e Taider. Al Parma non basta un guizzo di Cassano nel finale: i gialloblù di Donadoni restano ultimi in classifica e incassano la settima sconfitta in otto partite, la quinta consecutiva.

LA PARTITA

Primo tempo a senso unico al Tardini col Sassuolo schiaccia il Parma nella propria metà campo. Il primo squillo arriva al 13' con un sinistro interessante di Berardi alto di poco. Il Parma prova a prendere campo ma Cassano è troppo solo in avanti e il centrocampo dei ducali non appoggia a sufficienza la manovra offensiva, così al primo vero tiro nello specchio della porta è il Sassuolo a passare in vantaggio. Al 20’ Taider scodella bene in mezzo di testa per Floccari che, lasciato colpevolmente solo da Lucarelli e Felipe, di testa insacca alle spalle di Mirante. Non passano neanche cinque minuti che al 24’ Acerbi raddoppia: il difensore ex Milan, pescato in area da Berardi, si libera della marcatura di Lucarelli e da due passi in spaccata fulmina un incolpevole Mirante. Incontenibile l’esultanza del 26enne ex difensore del Milan, che un mese fa era tornato in campo dopo avere combattuto un tumore. Il Parma è in bambola, ma Donadoni non cambia nulla. Al 36’ palla gol per Cassano, che scatta sul filo del fuorigioco, entra in area e dalla destra prova a sorprendere Consigli sul primo palo ma guadagna solo un corner. E’ solo un lampo, però, perché il Sassuolo riprende in mano il pallino del gioco e prima del riposo sfiora il 3-0 con Taider che su punizione centra il palo. Donadoni getta nella mischia Coda a inizio ripresa, ma per il Parma non è davvero giornata e il Sassuolo fa tris: Taider lascia partire un bolide di sinistro che si insacca sotto l’incrocio dei pali con Mirante che si tuffa ma non può arrivarci. Le telecamere inquadrano impietosamente la delusione del presidente Ghirardi in tribuna, per il Parma è notte fonda. I gialloblù mettono in campo l’orgoglio, Coda e Acquah vanno vicini al gol tra il 58’ e il 63’. C’è un’occasionissima anche per Berardi che, da ottima posizione, spara altissimo di testa. Il Parma ha almeno il merito di lottare fino all’ultimo e al 79’ accorcia le distanze: Ghezzal gira a centro area per Coda, contrastato in uscita da Consigli, la palla arriva sui piedi di Cassano che insacca a porta vuota. Ma ormai non c’è più tempo: la festa al Tardini e tutta del Sassuolo e ora la panchina di Donadoni scricchiola paurosamente.

LE PAGELLE

Lucarelli 4.5 - Sul primo gol perde Floccari insieme al compagno di reparto, sul secondo gol perde la marcatura di Acerbi. Molto male per un difensore della sue esperienza. Prova a dare la carica ai suoi nel secondo tempo, ma solo a parole.

Cassano 6 - Lotta da solo contro i difensori del Sassuolo con scarsi risultati, meglio dopo l'ingresso di Coda. Sigla il gol della bandiera ma non riesce a essere trascinatore.

Acerbi 7 - Inserimento puntuale in area del Parma per il gol del 2-0 e nessuna sbavatura in difesa. Segna e viene sommerso dall'abbraccio dei suoi compagni.

Taider 8 - Assist, gol e palo. Partita da incorniciare per l'ex interista. Intensità e precisione nei passaggi.

Floccari 7 - Sblocca la gara dopo 20 minuti tornando al gol dopo tanto tempo. Vince il duello con Lucarelli e aiuta i compagni con sponde precise.

IL TABELLINO

PARMA-SASSUOLO 1-3

Parma (4-5-1): Mirante 5,5; Mendes 5 (46' Coda 6), Felipe 6, Lucarelli 4,5, Gobbi 5,5; Rispoli 5,5, Acquah 6 (75' Ristovski 5), Mauri 5,5, Souza 5,5, De Ceglie 5,5 (63' Ghezzal 6); Cassano 6. A disp.: Cordaz, Iacobucci, Costa, Santacroce, Galloppa, Lodi, Mariga, Sarr, Belfodil. All.: Donadoni 4,5.

Sassuolo (4-3-3): Consigli 5; Acerbi 7, Peluso 6,5, Terranova 6,5, Vrsaljko 6,5; Magnanelli 6,5, Missiroli 6, Taider 8; Berardi 6,5 (76' Biondini 6), Floccari 7 (67' Pavoletti 6,5), Sansone 6,5. A disp.: Polito, Pomini, Antei, Bianco, Gazzola, Longhi, Brighi, Chibsah, Gliozzi. All.: Di Francesco 6,5.

Arbitro: Tagliavento di Terni.

Marcatori: 20' Floccari, 24' Acerbi, 7' st Taider (S), 78' Cassano (P)

Ammoniti: De Ceglie, Lucarelli, Mendes, Ristovski (P), Acerbi, Consigli (S)