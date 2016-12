Serie A, Sassuolo-Carpi 1-0: il derby lo decide Sansone

Il Sassuolo si aggiudica il derby contro il Carpi e vola al 5° posto in classifica. Al Mapei Stadium va in scena una gara con poche emozioni, decisa da Sansone al 28': l'attaccante è bravo con il piatto a battere Belec con l'aiuto del palo. La reazione degli ospiti è tutta in un tiro di Letizia ben deviato da Consigli e in un tiro alto di Di Gaudio. Il Sassuolo sogna l'Europa, ritorno amaro per Castori: la corsa salvezza è davvero in salita.

LA PARTITAPrimo storico derby in Serie A per Sassuolo e Carpi, divise da 41 km e da 13 punti in classifica (19 i padroni di casa contro i soli 6 degli ospiti). Quindici anni e nove mesi dopo dall'ultima volta, le due squadre si trovano nuovamente una di fronte all'altra: era il 6 febbraio 2000, vecchia Serie C2, quando i neroverdi si imposero per 2-0. I 30 precedenti, però, sorridono ai biancorossi, che conducono 10-7 (13 i pareggi).



Di Francesco deve rinunciare a Cannavaro, Terranova e Floro Flores per infortunio. Al posto del difensore c'è Ariaudo, mentre in attacco Falcinelli vince il ballottaggio con Defrel nel tridente con Berardi e Sansone. A centrocampo debutto stagionale per Pellegrini, scuola Roma classe '96, preferito a Biondini. Per il suo ritorno in panchina, Castori sceglie Belec come portiere titolare. In attacco c'è Lollo alle spalle di Lasagna: Di Gaudio e Matos partono dalla panchina, Borriello deve scontare l'ultimo turno di stop.



"L'abbiamo preparata come le altre, sapendo che non è una partita come le altre" le parole di Di Francesco alla vigilia. E che sia un derby lo si capisce sin dalle prime battute: Carpi timoroso e con le linee di centrocampo e difesa molto corte e Sassuolo frenetico che non riesce ad esprimere il solito gioco. I tifosi del Mapei Stadium, gente dal palato fine, assistono a 27' di nulla cosmico, con lanci lunghi e più calci che calcio. Una noia mortale rotta da Sansone al 28': Berardi crossa a centroarea, l'attaccante è il più lesto di tutti e di piatto colpisce il palo interno e batte Belec. Il Carpi fatica a scuotersi, la gara rimane sempre sotto ritmo e solo nei minuti finali arrivano un paio di emozioni: prima Gagliolo mura Berardi, poi è Letizia a impegnare severamente Consigli che si salva con l'aiuto di Ariaudo.



Nella ripresa iniziano gli stessi 22 in campo, ma Castori cambia gli esterni, con Letizia che passa a sinistra e Pasciuti a destra. Di Francesco vuole dai suoi il gol che chiuderebbe la gara, ma manca sempre qualcosa nell'ultimo passaggio. E quando proprio nel finale l'occasione buona capita sulla testa di Defrel, il francese spreca tutto incornando a lato. Castori le prova tutte, passa al 3-5-2, mette dentro Di Gaudio e Matos, ma è chiaro che a questa squadra mancano almeno un elemento per reparto per giocarsi tutte le carte-salvezza. Un'occasione i biancorossi negli ultimi minuti la creano anche, ma Di Gaudio spreca tutto calciando alto da buona posizione. Alla fine gli ammoniti saranno 7, più delle occasioni da gol e poco di più dei minuti di recupero (6). Il Sassuolo continua a stupire e sale al quinto posto, il Carpi si lecca le ferite e deve limitare i danni fino a gennaio, quando riaprirà il mercato trasferimenti.