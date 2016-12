Serie A: Sassuolo-Atalanta 0-0, poche emozioni a Reggio Emilia

00:04 - Nell'anticipo dell'undicesima giornata di campionato, finisce senza reti il match tra Sassuolo e Atalanta, che non spingono mai sull'acceleratore e archiviano uno 0-0 noioso e scarso d'emozioni. La squadra di Di Francesco - salita a quota 12 punti - ha una buona occasione al 45' con Berardi (parata di Sportiello), mentre i bergamaschi (ora a 10 punti) colpiscono un palo con Raimondi al 28' della ripresa.

LA PARTITA

Siamo solo a novembre, alla giornata numero 11, ma i punti valgono come in primavera e qualche calcolo comincia già a materializzarsi. Il Sassuolo, comunque più propositivo, non spinge però mai fino in fondo e incassa il quinto risultato utile consecutivo (tre pareggi e due vittorie), che per adesso porta gli emiliani a +5 sulla zona retrocessione. Discorso non troppo diverso per l'Atalanta, al terzo pareggio di fila e salita in doppia cifra (10 punti) in classifica.



Le due squadre rinunciano al primo tempo, che in sostanza si potrebbe anche riassumere in una manciata di parole: nessuna intenzione di scoprirsi, poca voglia di osare, errori continui e gioco costantemente spezzettato da falli ripetuti. Quarantacinque minuti monotoni e lenti, nei quali il tridente del Sassuolo (Berardi-Zaza-Sansone) sbatte contro il reparto difensivo bergamasco, solido e perennemente in anticipo. L'unica chance capita a Berardi, al 45', quando l'attenzione si è un minimo allentata: sull'assist di Cannavaro, il nazionale Under 21 si divora il vantaggio da due passi, calciando tra le braccia di Sportiello.



L'atteggiamento dei neroverdi si modifica leggermente in avvio di ripresa, quando Sansone e Berardi provano - quantomeno - ad accendere i compagni. L'ex Parma ci prova di testa ma spedisce a lato (5'), il secondo invece fa un tentativo col destro ma trova la comoda risposta di Sportiello (8'). Da qui in poi - nonostante gli ingressi di Floccari (27'), Floro Flores (35') e Pavoletti (43') -, il Sassuolo non è più in grado di creare mezzo pericolo mentre l'Atalanta - protagonista di una gara esageratamente attendista - ha addirittura l'occasione per lo 0-1: su cross da sinistra di Molina, Raimondi stacca di testa e colpisce in pieno il palo (28'). Un sussulto improvviso, forse inaspettato anche dagli stessi 22 in campo.

LE PAGELLE



Vrsaljko 6 - Attento dietro, offre anche una buona spinta sulla corsia di destra. Molla nel finale, quando l'ossigeno lo abbandona.



Berardi 5,5 - Sul finire del primo tempo (45') ha sul sinistro una comodissima chance, che spreca debolmente. Poi prova a darsi da fare più degli altri due compagni di reparto, ma senza lasciare il segno. E quell'errore pesa...



Zaza 5 - Tante palle perse, troppi errori, zero occasioni. Al rientro dopo l'infortunio, non incide in alcun modo sul match.



Stendardo 6,5 - Solido per 90 minuti: non perde un duello aereo e annulla prima Zaza e poi Floccari.



Denis 4,5 - Certo, non è rifornito dai compagni e là davanti è malinconicamente isolato. Lui, però, è come se non fosse mai sceso in campo.

IL TABELLINO



SASSUOLO-ATALANTA 0-0

Sassuolo (4-3-3): Consigli 5,5; Vrsaljko 6, Cannavaro 6, Terranova 6, Peluso 5; Taider 5 (43' st Pavoletti sv), Magnanelli 6, Missiroli 6,5; Berardi 5,5 (35' st Floro Flores sv), Zaza 5 (27' st Floccari 5,5), N.Sansone 5.

A disp.: Pomini, Polito, Longhi, Antei, Ariaudo, Brighi, Biondini, Gazzola, Chibsah. All.: Di Francesco 5

Atalanta (4-4-1-1): Sportiello 6; Benalouane 6 (32' st Zappacosta sv), Stendardo 6,5, Cherubin 6, Dramè 6; Raimondi 6,5, Baselli 6, Migliaccio 6, Molina 6,5, (36' st D'Alessandro sv); Moralez 6 (23' st Boakye 5); Denis 4,5.

A disp.: Avramov, Biava, Scaloni, Bellini, Del Grosso, Grassi, Spinazzola, Gomez, Bianchi. All.: Colantuono 5

Arbitro: Pasqua

Marcatori: -

Ammoniti: Magnanelli, Berardi, Vrsaljko (S); Benalouane (A)

Espulsi: -