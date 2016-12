Serie A: Sampdoria-Udinese 2-2, i blucerchiati agganciano il Napoli

08:15 - Nell'ultimo match prima della pausa natalizia, la Sampdoria pareggia contro l'Udinese e aggancia il Napoli a 27 punti. A Marassi finisce 2-2 al termine di un match dai due volti. Nel primo tempo meglio i friulani, che dopo la rete di Obiang (15') ribaltano provvisoriamente il match con Geijo (31') e Danilo (34'). I blucerchiati reagiscono nella ripresa e trovano il pari con Gabbiadini (60'). Heurtaux espulso all'88' per doppio giallo.

LA PARTITA

Il 2014 della Samp si chiude come nessuno poteva immaginare: 27 punti, un solo k.o. in 16 gare e il sogno della qualificazione alla Champions trasformatosi in obiettivo realizzabile. Mica male come bilancio pre-natalizio, anche se contro l'Udinese la banda di Mihajlovic rimane col colpo in canna. I blucerchiati offrono un primo tempo scarico, logica conseguenza di una prima parte di stagione a mille all'ora. Altra musica nella ripresa, con Gabbiadini a guidare la riscossa. Un congedo da Marassi - quello dell'attaccante ormai promesso al Napoli - marchiato con l'incornata del definitivo 2-2.



In avvio l'Udinese non ha certo molta fortuna, perché la Samp passa dopo un quarto d'ora nella prima e unica occasione di tutto il primo tempo. Palombo, con una palla morbida, serve Okaka a centro area; Karnezis è incerto nell'uscita e con i pugni serve Obiang, che di sinistro trova il corridoio giusto per l'1-0 blucerchiato (15'). Stramaccioni non fa una piega, confidando nel 3-5-2 con cui sceglie di presentarsi a Marassi: tanta densità in mezzo al campo, dove il trio Badu-Pinzi-Kone riceve il prezioso aiuto delle due punte (Thereau e Geijo), e discreto utilizzo delle corsie laterali. La Samp, invece, non riesce a esprimersi con la consueta intensità mostrata in questa prima parte di stagione. Eder e Gabbiadini cominciano col freno a mano tirato, Okaka è il solito combattente ma fa parecchia confusione. L'1-1 arriva al minuto 31, quando Kone va via a sinistra e pesca al centro Geijo, che anticipa Regini e beffa Romero con un delicatissimo tocco d'esterno destro. La Samp accusa il colpo e i friulani ne approfittano all'istante, tanto che dopo tre minuti è già 1-2 grazie al colpo di testa di Danilo sugli sviluppi di un corner.



Nella ripresa si capovolgono le forze in campo: l'Udinese si abbassa, aspetta e prova timidamente a ripartire; la Sampdoria invece si scatena sulle fasce, azionando le frecce Eder e Gabbiadini. Il 2-2 arriva dopo un'ora di gioco, quando De Silvestri sfonda a destra contro Pasquale e serve Gabbiadini, che incorna con prepotenza sotto la Gradinata Sud. Mihajlovic sente l'odore del terzo posto solitario e butta nella mischia anche Bergessio, ma i friulani reggono l'urto anche nonostante l'espulsione di Heurtaux nel finale (doppio giallo all'88'). Ferrero intanto si agita sugli spalti: i suoi primi quattro mesi di A, in tutti i sensi, sono stati uno spettacolo.

LE PAGELLE



Gabbiadini 6,5 - Male il primo tempo, poi si accende e la Sampdoria cambia pelle. Se il Napoli sarà nel suo destino, i partenopei hanno fatto un affare.



Okaka 6 - Ogni gara una battaglia. Fa mille falli e ne guadagna altrettanti, in area di rigore però non è troppo lucido.



Geijo 6,5 - Titolare al posto di Di Natale, sfrutta l'occasione con un gol per palati fini.



Heurtaux 4,5 - Perde Gabbiadini in occasione del gol, poi si fa cacciare con un doppio giallo.



Pasquale 5 - Poco utile in attacco, in difficoltà dietro: De Silvestri viaggia al doppio.

IL TABELLINO



SAMPDORIA-UDINESE 2-2

Sampdoria (4-3-3): Romero 5,5; De Silvestri 6,5 (44' st Cacciatore sv), Gastaldello 6, Regini 5,5, Mesbah 6; Soriano 6, Palombo 6, Obiang 6,5 (36' st Bergessio sv); Gabbiadini 6,5, Okaka 6, Eder 6.

A disp.: Da Costa, Viviano, Fornasier, Cacciatore, Duncan, Rizzo, Marchionni, Krsticic, Fedato. All.: Mihajlovic 6

Udinese (3-5-2): Karnezis 5,5; Heurtaux 4,5, Danilo 6,5, Wague 6; Widmer 6, Badu 6, Pinzi 6, Kone 6, Pasquale 5 (29' st Gabriel Silva 6); Thereau 6 (43' st Di Natale sv), Geijo 6,5 (36' st Bruno Fernandes sv).

A disp.: Brkic, Scuffet, Bubnjic, Belmonte, Hallberg, Evangelista, Zapata, Guilherme. All.: Stramaccioni 6

Arbitro: Irrati

Marcatori: 15' Obiang (S), 31' Geijo (U), 34' Danilo (U), 15' st Gabbiadini (S)

Ammoniti: Soriano, Gabbiadini, Eder (S), Widmer, Pasquale, Kone, Pinzi (U)

Espulsi: 43' st Heurtaux (U) per doppia ammonizione