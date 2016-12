Serie A: Sampdoria-Sassuolo 1-1, Eder replica ad Acerbi

00:23 - Solo un punto per la Sampdoria, che nella 22.ma giornata di campionato pareggia in casa contro il Sassuolo. A Marassi finisce 1-1 al termine di un match molto combattuto ma poco spettacolare. Acerbi, con un'incornata, sblocca la partita dopo due minuti ma la replica dei blucerchiati è immediata e arriva al 9': Soriano crossa al centro per Eder, che di testa infila la palla all'angolino. La banda di Mihajlovic sale a quota 35 punti.

LA PARTITA

Un altro passo indietro. Non così pesante come il 5-1 rimediato a Torino una settimana fa, ma la flessione della Samp è evidente e - viste le ambizioni del patron Ferrero - comincia a essere anche preoccupante. Contro il Sassuolo arriva solo un pareggio, che garantisce a Mihajlovic il secondo punticino nelle ultime tre gare. Troppo poco per chi ha ambizioni d'alta classifica - ovvero d'Europa -, come dimostrato dai massicci investimenti effettuati nel mercato invernale. Il calo riguarda certamente l'aspetto fisico, ma è anche l'assetto tattico a far sorgere qualche domanda. Il passaggio al 4-3-1-2, dopo l'addio di Gabbiadini, ha tolto parecchio ai blucerchiati, che invece col tridente riuscivano a esprimersi con maggiore fluidità e pericolosità in avanti.



Il carattere di questa Samp viene subito messo alla prova. L'avvio blucerchiato è terribile, tanto che dopo nemmeno due minuti la banda di Mihajlovic è già sotto: Vrsaljko arriva sul fondo e crossa da destra, Acerbi stacca a centro area, la difesa resta immobile e il Sassuolo è avanti 1-0. Un parziale inaspettato, anche perché Di Francesco doveva fare a meno del tridente titolare (Berardi-Zaza-Sansone), assente per squalifica. Invece i neroverdi tengono con ordine il campo, rimangono alti, pressano con buona intensità e si distendono bene sulle fasce. La Samp, colta di sorpresa, riesce comunque a riparare presto: Soriano pesca da destra Eder, che anticipa Vrsaljko e infila di testa Consigli. E' il minuto numero nove, ma il pari immediato non turba minimamente il Sassuolo, che da qui a fine primo tempo sfiora l'1-2 un paio di volte con Floccari (32' e 39').



Nella ripresa c'è un'altra Samp, che aggredisce sin dall'inizio e prova a farsi trascinare dal tandem Okaka-Eder. Il primo fallisce però una buona occasione al 6' (destro alto da ottima posizione) mentre il brasiliano - il migliore tra i suoi - si fa ipnotizzare da Consigli al 18'. Nemmeno l'ingresso di Eto'o (al 70'), apparso appesantito, riesce a risolvere i problemi di questa Samp, che con 35 punti resta ancora aggrappata al treno per l'Europa. Al più presto, però, bisognerà cambiare marcia.

LE PAGELLE



Eder 7 - L'attacco dipende quasi interamente dalle sue giocate. Bravo a innescare i compagni, trova l'1-1 con un preciso colpo di testa.



Soriano 6,5 - Primo tempo in difficoltà, poi esce alla distanza. Tanta corsa, qualche lampo, parecchio sacrificio.



Munoz 4,5 - Esordio da dimenticare, sotto ogni punto di vista. Si perde Acerbi in occasione dell'1-0, poi con la complicità di Romagnoli lascia più volte delle voragini in mezzo alla difesa. Chiude la gara dopo 41', quando è costretto a uscire per infortunio.



Floccari 6 - Tanto lavoro per i compagni, anche se sotto porta si divora due buone occasioni.



Floro Flores 4,5 - Titolare nel tridente, fallisce completamente l'occasione offrendo un contributo piuttosto scarso. Mai vicino al gol, mai su di giri, mai in partita.

IL TABELLINO



SAMPDORIA-SASSUOLO 1-1

Sampdoria (4-3-1-2): Viviano 6; De Silvestri 6, Romagnoli 5, Munoz 4,5 (41' Coda 6), Regini 5,5; Duncan 6, Palombo 5,5 (25' st Eto'o 6), Obiang 5,5; Soriano 6,5; Okaka 6, Eder 7.

A disp.: Frison, Correa, Marchionni, Djordjevic, Mesbah, Massolo, Ivan, Lulic, Bergessio, Wszolek. All.: Mihajlovic 5,5

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6,5; Vrsaljko 6 (14' Gazzola 6), Cannavaro 6,5, Acerbi 6,5, Longhi 6 (20' Peluso 6); Biondini 6,5, Magnanelli 6, Brighi 6; Lazarevic 6, Floccari 6, Floro Flores 4,5 (36' st Taider sv).

A disp.: Pomini, Polito, Peluso, Bianco, Antei, Chibsah, Lodesani, Sereni, Donis. All.: Di Francesco 6

Arbitro: Irrati

Marcatori: 2' Acerbi (Sas), 9' Eder (Sam)

Ammoniti: Obiang, Okaka, De Silvestri, Regini (Sam), Biondini, Brighi, Lazarevic, Cannavaro, Taider (Sas)

Espulsi: -