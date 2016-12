Serie A: Sampdoria-Roma 0-0, Gervinho colpisce un palo

10:33 - Primo pareggio stagionale per la Roma di Rudi Garcia, che a Marassi impatta 0-0 contro la Sampdoria. I giallorossi, almeno per una notte, riconquistano la vetta della classifica a pari punti con la Juve, ma giocano una partita sotto tono: gli unici lampi sono di Gervinho fra il 30' e il 33' (con un palo), e Florenzi, su cui si esalta Romero, all'82'. La Samp, che resta terza, controlla bene tutti gli spazi e sfiora il colpaccio con Okaka.

LA PARTITA

Per rimarginare certe ferite, probabilmente, serve più di una partita. Ma la Roma, attesa al varco dopo la prima debacle stagionale, regge l'urto di Marassi ed esce imbattuta da un match teso, intenso, bruttino e anche pieno d'insidie. Una settimana fa, certi discorsi, potevano sembrare avventati, ma allo stato attuale non lo sono. E il punticino fa bene al morale e alla salute. Garcia si accontenta, ma è palese che la squadra abbia perso sicurezza. Nel gioco, soprattutto nella testa. E' chiaro dall'approccio alla partita, in cui l'aggressività della Samp, a tratti, sembra mandare in tilt i centrali avversari, costretti ad accelerare le operazioni per non finire nell'imbuto. E poi il campo del Ferraris, in condizioni pietose, limita le qualità dell'attacco giallorosso; le zolle amplificano lo stato di disagio. Gli unici spunti arrivano da un Gervinho che non conosce stagioni: un palo, al 30' del primo tempo, approfittando della dormita generosa di Gastaldello (bravo Regini in recupero). E, poco dopo, un inserimento fulmineo che non trova il fondo della porta.

Nel primo tempo la Roma è quasi irriconoscibile. Le linee di passaggio sono chiuse, soffocate, la manovra ne risente. L'assenza di Pjanic, almeno dal 1', e le condizioni imperfette di De Rossi rendono tutto molto complicato. Anche Totti si isola dalla manovra e la Samp sembra poter gestire l'intensità del match a proprio piacimento. De Sanctis non compie una parata, ma gli inserimenti - a turno – di Eder e Soriano sono rischi calcolabili. Dopo l'intervallo cambia un po' il canovaccio della partita. Gervinho impegna Romero con un tiro debole e angolato, la Roma priva ad arginare con il possesso palla la mancanza cronica di idea. Quando entra Pjanic il gioco migliora e qualche opportunità arriva. Al 37', Torosidis mette in mezzo per Florenzi, che, finalmente libero di inserirsi, trova la porta sbarrata da un intervento eccezionale di Romero. E' l'unica occasione concreta. Quella più ghiotta era capitata pochi minuti prima sul sinistro di Okaka, che da pochi passi spreca un gol fatto. Finisce senza gol e con qualche sbadiglio. La Roma, per una notte, riaggancia la Juve in testa alla classifica ma non la sorpassa. La Samp, con coraggio e tanta dedizione, conserva il terzo posto per un'altra giornata. Ed eguaglia il record dell'anno dello scudetto (il 90-91) con una striscia di otto gare senza sconfitte.



LE PAGELLE

Totti 5 - La Samp è una delle sue vittime preferite, ma i gol segnati ai blucerchiati restano 14. Colpa della stanchezza, di un logorio giusitificabile dopo gli sforzi dell'ultimo periodo. Ha bisogno di staccare

Gabbiadini 6 - Corre tanto, insegue gli avversari, fa un lavoro sporco eccezionale. Paga in fase d'attacco, dove praticamente non si vede. Ciabatta un tiro e poco altro, ma merita la sufficienza

Gervinho 6,5 - Sprazzi di classe e velocità anche in una serata dall'andamento lento. Nel primo tempo colpisce un palo e sfiora un altro gol. Nel secondo impegna Romero e si fa male a una caviglia

Soriano 6,5 - Si butta negli spazi a getto continuo, è pericoloso. Dà sostanza al centrocampo e gioca un'altra partita convincente. La ricompensa della Nazionale non tarderà ad arrivare

De Rossi 5,5 - Lento in impostazione, si difende con un pizzico d'esperienza. La gamba deve crescere di condizione o a metà campo, senza Keita, sono guai

Okaka 5,5 - Sbaglia un gol anche un po' fortuito, sgomita in lungo e in largo con gli avversari. Ma non vede mai la porta. E per un attaccante incide



IL TABELLINO

SAMPDORIA-ROMA 0-0

Sampdoria (4-3-3): Romero 7; De Silvestri 6, Gastaldello 5,5, Romagnoli 6, Regini 6 (24' st Mesbah 6); Soriano 6,5, Palombo 6, Obiang 5,5; Gabbiadini 6 (41' st Bergessio sv), Okaka 5,5, Eder 6 (38' st Rizzo sv). A disp.: Da Costa, Massolo, Fornasier, Duncan, Marchionni, Sansone, Fedato, Wszolek. All.: Mihajlovic 6,5

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Torosidis 6, Astori 6, Yanga-Mbiwa 6, Holebas 6,5; Florenzi 5,5 (38' st Iturbe sv), De Rossi 5,5, Nainggolan 6; Gervinho 6,5, Totti 5 (33' st Destro sv), Ljajic 5 (26' st Pjanic 6,5). A disp.: Skorupski, Lobont, Cole, Calabresi, Emanuelson, Somma, Paredes, Uçan, Sanabria. All.: Garcia 5,5

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: -

Ammoniti: Soriano, Palombo (S), De Rossi, Astori, Holebas (R)

Espulsi: -