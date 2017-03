Serie A: Sampdoria-Pescara 3-1, l'effetto Zeman non c'è più

Il secondo anticipo della 27esima giornata suona più o meno come una condanna per il Pescara di Zeman, sconfitto 3-1 a Genova dalla Sampdoria. Blucerchiati in vantaggio con Fernandes al 18' e raggiunti da Cerri al 32' in un primo tempo equilibrato. Ma è nella ripresa che la squadra di Giampaolo viene fuori trovando il 2-1 con Quagliarella al 13': terza rete consecutiva in altrettante gare per l'attaccante. Schick al 23' trova il tris.