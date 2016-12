Serie A: Sampdoria-Napoli 2-4, quinta vittoria di fila per Sarri

LA PARTITA

Reazione immediata, da grande squadra composta da uomini affamati. Cinque giorni dopo il ko in Coppa Italia, il Napoli spazza subito via ogni critica sbancando Marassi con un poker senza storia. Mai davvero in partita la Sampdoria, sotto 2-0 al 18' e poi costretta a giocare in 10 uomini nell'ultima mezz'ora, a causa della sciagurata espulsione di Cassani.



Sarri non concede sorprese e si presenta col solito 11 titolare. Una formazione che ormai si esprime a memoria in ogni zona del campo e che davanti fa girare la testa grazie a movimenti armonici, sincronizzati e tremendamente intensi. Higuain, solo davanti a Viviano, si divora una chance al 4' ma si riscatta poco dopo (9'): Barreto, pressato da Hamsik, si fa soffiare la sfera e il Pipita stavolta non perdona con un destro a incrociare. Passano altri nove minuti e la gara pare già chiusa: Barreto, ancora lui, falcia Albiol in area e Insigne non sbaglia dagli 11 metri. La Samp non riesce a reagire perché tra i vari reparti ci sono distanze abissali: il 4-2-3-1 di Montella non premia il tecnico, visto che la coppia Fernando-Barreto viene assaltata in mezzo mentre davanti Cassano è troppo isolato. Ancora peggio dietro, dove Moisander e Zukanovic ci capiscono ben poco tra incroci e scambi nello stretto.



Il Napoli, compatto e ordinato sul terreno, ha più occasioni per chiudere ogni discorso già nel primo tempo, ma proprio a un manciata di secondi dalla pausa subisce l'1-2 blucerchiato: Carbonero sfonda a destra e serve al centro Eder, che fa velo per Correa; destro secco e Reina beffato in controtempo (45'). A spegnere definitivamente ogni speranza di rimonta ci pensa però Cassani, che al 59' - già ammonito - stende Insigne e rimedia il sacrosanto doppio giallo. Passa nemmeno un minuto e Hamsik infila Viviano dopo uno slalom in area, ma Eder di testa riaccende dal nulla una minima speranza blucerchiata (73'). Il definitivo colpo del k.o. porta la firma di Mertens, entrato al posto di Insigne e bravo a superare Viviano con un bel sinistro all'angolino (79'). Una rete che certifica la quinta vittoria consecutiva per Sarri, che riparte con i punti dopo le durissime polemiche degli ultimi giorni.