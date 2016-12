Serie A: Sampdoria-Milan 0-1, Bacca piega i blucerchiati

LA PARTITA

Chi ha davvero carattere e personalità, oltre alla qualità, solitamente risponde in questo modo. Dopo qualche incomprensione con Montella, costata a Bacca la panchina, il colombiano entra in campo a 25 minuti dal termine e cambia la partita del Milan: un conclusione salvata sul palo da Viviano, accelerazioni brucianti, movimenti per i compagni e poi il destro chirurgico che decide la sfida, in seguito a un errore di Skriniar (80'). Una reazione da campione per ristabilire ogni gerarchia in squadra.



Il Milan comincia infatti con Lapadula al centro del tridente, affiancato da Suso e Niang. La squadra ha spiccate caratteristiche offensive, visto che in mezzo al campo - oltre a Montolivo in regia - ci sono Sosa e Bonaventura. Il match non a caso è subito vivace, anche perché dall'altra parte la Sampdoria si presenta con un 4-3-1-2 decisamente aggressivo: Torreira offre grande qualità in mezzo al campo, Praet alterna buone giocate a qualche amnesia mentre davanti Muriel, più di Quagliarella, è pericoloso ogni volta che ha spazio.



La Samp, nei primi 45', è pericolosa soprattutto in tre occasioni con Torreira (Donnarumma vola all'11'), Muriel (destro a lato al 41') e Barreto (altra parata di Donnarumma al 44'). Il Milan non sta certo a guardare ma fa più fatica a trovare metri dalla trequarti in avanti. L'unica chance è per Lapadula, bravo a scattare tra i due centrali blucerchiati ma impreciso al momento della conclusione: da buona posizione, l'ex centravanti del Pescara manda alto con il sinistro (29'). Diversa è la ripresa, che comincia con più calma ma poi si incendia dopo il gol annullato a Barreto per un fuorigioco che non c'è (70'). Il Milan, come detto, sale di giri con l'ingresso in campo di Bacca ma rischia grosso all'80', quando Muriel colpisce di destro e trova le dita di Donnarumma, fenomenale nel deviare la sfera sul palo. Una sorta di replica a quanto avvenuto poco prima: Viviano vola su un destro di Bacca al 74' ma non può nulla a cinque minuti dal termine, quando Skriniar perde palla e Suso ne approfitta per mandare in porta il colombiano. Un po' di panchina, alcune volte, può fare molto bene.