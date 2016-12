Serie A: Sampdoria-Lazio 2-1, blucerchiati quasi salvi

Vittoria in rimonta per la Sampdoria, che supera la Lazio ed è quasi salva matematicamente. A Marassi finisce 2-1 per la squadra di Montella, che va sotto al 3' (colpo di testa di Djordjevic) ma trova il pari al 20' grazie all'inserimento di Fernando. Viviano para un rigore a Candreva sul finire del primo tempo (44'), nella ripresa arriva la rete decisiva di Diakité (78'), bravo a infilare in mischia.

LA PARTITA

La seconda sconfitta consecutiva cancella ogni speranza d'Europa per la Lazio, che a Genova fallisce numerose occasioni e alla fine viene punita dalla rete di Diakité. L'arrivo di Simone Inzaghi ha portato un nuovo entusiasmo nella squadra, ma gli errori - in fase difensiva e sotto porta - sono sempre gli stessi visti da inizio stagione.



Pronti, via e la Lazio è subito in partita. Candreva, dopo tre minuti, si libera a destra e calibra un cross sulla testa di Djordjevic, che viene perso da Silvestre e infila senza difficoltà. Al di là di quanto confermato dall'immediato vantaggio, l'iniziale superiorità biancoceleste è nettamente evidente ma non si traduce concretamente sul campo per via delle numerose chance sprecate dalla banda di Simone Inzaghi. La Sampdoria dietro sbanda e anche tanto: poca sintonia tra Diakité, Silvestre e Cassani, mentre è ancora peggio l'intesa con gli esterni De Silvestri e Dodò, spesso in ritardo contro Keita e Candreva. Proprio lo spagnolo, che parte largo a sinistra, al 12' ha una buona opportunità e al 15' serve sui piedi di Candreva il possibile 0-2, divorato però malamente. I blucerchiati sono invece bravi a passare alla prima palla interessante: Fernando si inserisce da dietro, sfrutta il buco centrale e fa secco Marchetti da pochi passi (20').



La reazione della Lazio è immediata e, come in avvio, è affidata alle accelerazioni di Keita, che prima chiama a un grande intervento Viviano (39') e poi si procura un calcio di rigore (fallo di Dodò): dagli 11 metri il portiere è nuovamente decisivo su Candreva (44'). I biancocelesti, che cominciano la ripresa con meno energia, trovano nuove forze con l'ingresso in campo di Felipe Anderson (64'), mentre dall'altra parte si vede una Samp molto più concentrata e solida, soprattutto sulle fasce. A decidere l'incontro è Diakité, che in mischia trova il gol dopo un colpo di testa di Silvestre respinto da Marchetti (78'): con otto punti di vantaggio sulla terzultima e tre giornate ancora da giocare, la salvezza è praticamente archiviata.