Serie A: Sampdoria-Juventus 1-2, bianconeri secondi con l'Inter

LA PARTITAIl titolo di campione d'inverno è sfumato per la cinquina del Napoli al Frosinone, ma la Juventus ha la ghiotta occasione di agganciare l'Inter al secondo posto e a portarsi a soli due punti dalla vetta. Per proseguire l'incredibile rimonta, la banda Allegri ha una brutta gatta da pelare come la Sampdoria, reduce da 2 vittorie di fila e galvanizzata dal successo pre-Befana nel derby. Rispetto alla sfida contro il Verona, Allegri fa tre cambi: al posto dello squalificato Marchisio c'è il rilancio di Hernanes davanti alla difesa, mentre in difesa Rugani fa il suo esordio da titolare in campionato al posto di Caceres ed Evra viene preferito ad Alex Sandro sulla corsia di sinistra. Montella conferma 10-11esimi della squadra anti-Genoa (c'è Cassani per l'infortunato De Silvestri), con la speranza che l'estro di Cassano illumini le giocate di Eder e Soriano e giochi un brutto scherzetto alla Vecchia Signora.



Nei primi 15' non succede nulla, anche se è la Juve a tenere in mano il pallino del gioco. La Samp pensa solo a difendersi e prova a ripartire, ma Cassano si rende presto conto che Chiellini e compagnia non sono in vena di regali come Burdisso, De Maio e Ansaldi qualche giorno fa. Il primo squillo è di Hernanes che al 16' costringe Viviano a una difficile respinta. L'avversario dà un primo segnale di cedimento e la cinica banda Allegri ne approfitta subito: Bonucci pesca in area Pogba che stoppa di petto, si gira e infila nell'angolino alla sinistra di Viviano. Gol favoloso del francese e ormai immancabile danza Dab, ballo che nasce dalla cultura hip hop, più precisamente tra i rapper di Atlanta, e che ha contagiato l'uomo da 100 milioni di dollari. Il gol subito costringe la Sampdoria ad uscire dal guscio e la gara diventa più piacevole. E' però Dybala a sfiorare il bis al 34' (punizione respinta da Viviano). Montella perde Soriano (colpo alla testa) e inserisce Ivan. Carbonero si sposta più centralmente e crea qualche grattacapo. I padroni di casa hanno anche la ghiotta occasione per pareggiare al 39, quando Fernando si procura una punizione appena fuori area: dopo un conciliabolo con Eder e Zukanovic è lo stesso brasiliano che si incarica del tiro, ma colpisce in pieno la barriera e l'occasione sfuma. Si va al riposo con i bianconeri meritatamente in vantaggio.



Nemmeno il tempo di riordinare le idee che la Samp subisce il secondo gol. Dybala in versione assist-man mette Khedira davanti a Viviano e il tedesco non si fa pregare a segnare il 2-0. I liguri sono come un pugile suonato, ma la squadra di Allegri non riesce a sferrare il colpo del ko: Hernanes calcia a lato di un soffio, Viviano dice no a Dybala e Morata si divora in tuffo di testa un gol facile facile. Siamo al 19' e nello stesso minuto la Samp torna in partita, grazie a Cassano che torna al gol dopo più di un anno con un tiro nell'angolino che beffa Buffon. Il gol che non ti aspetti fa tremare i campioni d'Italia, che rischiano di farsi raggiungere un paio di minuti dopo, quando Fernando non trova di poco la porta da fuori area. I padroni di casa ci mettono il cuore, Allegri si sbraccia e si sgola con i suoi, ma Buffon corre solo qualche piccolo brivido e nulla più. La Juventus aggancia l'Inter e mette nel mirino il Napoli. Sarri ha detto che la squadra di Allegri è la favorita: una frase che non sembra proprio una bestemmia.