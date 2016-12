Serie A: Sampdoria-Fiorentina 3-1, blucerchiati al terzo posto

18:29 - Continua il sogno della Sampdoria. I blucerchiati smaltiscono la sconfitta di San Siro con l'Inter, battono 3-1 la Fiorentina e si riprendono il terzo posto. Mihajlovic rivoluziona modulo e interpreti, ma la sostanza non cambia: Soriano si conquista un rigore e al 26' Palombo sigla l'1-0. Romero para un penalty a Gonzalo Rodriguez e Rizzo raddoppia al 43'. Prima dell'intervallo accorcia Savic, ma un gran gol di Eder (78') chiude le ostilità.

LA PARTITA

Non sarà un'avventura. Questa Samp ha un cuore enorme e polmoni da vendere. Anche di fronte alla Fiorentina, che rappresenta un termometro per le ambizioni di chiunque, la squadra di Mihajlovic mette in mostra grande solidità e fame non comune. Sinisa, che aveva promesso un dispiacere all'amico Montella, si conferma un allenatore di temperamento. Uno che rischia, ma non ha affatto paura di sbagliare. Così dopo il triste epilogo di San Siro (nel risultato ancorché nella prestazione), rivoluziona la squadra, dà un turno di riposo ai gladiatori (Gabbiadini e almeno inizialmente Eder), garantendo comunque al pubblico di Marassi soddisfazioni a valanga. La Samp aggredisce la partita col solito furore agonistico che costringe la Fiorentina alla lotta e alla corsa, due specialità a cui i viola sono poco inclini. La scelta di affiancare un centravanti come Bergessio a un altro centravanti come Okaka, alla lunga paga. Gonzalo e Savic devono risolvere qualche assembramento di troppo e alla fine perdono lucidità.

Al Ferraris è un gran primo tempo. Ritmo forsennato da subito. Le due squadre dimostrano di star bene, attaccano, non tirano indietro la gamba. E' questione di minuti, il gol è nell'aria. Babacar ne sfiora uno con la botta di collo esterno dal limite. Bergessio si tuffa a pesce ma non arriva su un invito a nozze da destra. Poi Rizzo va via in contropiede ma sbaglia la conclusione. Giacomelli fatica a star dietro alle due squadre e va in tilt al 26', quando in area si consuma lo sgambetto – fortuito – di Aquilani ai danni di Soriano. Per l'arbitro è rigore: Palombo porta avanti la Samp. Passano una manciata di minuti e il penalty arriva anche sull'altro fronte. Babacar, spalle alla porta, si gira e chiude a lato con il destro, ma l'arbitro percepisce la trattenuta di Palombo e consegna a Gonzalo Rodriguez l'immediato riscatto. Ma il tiro dello spagnolo è centrale e Romero trattiene. La Fiorentina, nonostante un palleggio strenuo e A tratti godibile, continua la sua rincorsa. La Samp, quando ha la possibilità di aggredire gli spazi, fa malissimo. Luca Rizzo, alla prima da titolare in Serie A, sfrutta un pertugio in piena area, porta a spasso tre avversari e raddoppia da due passi. Ma prima della pausa c'è ancora spazio per le sorprese: Savic svetta su Cacciatore e dimezza lo svantaggio.

Il primo tempo è emozionante, bello, senza catene tattiche. La Fiorentina, pur se a fatica, regge l'urto. Ma ha troppo poco da Cuadrado. Solo l'asse Borja Valero-Ilicic-Aquilani a tratti si infiamma, ma Romero, rigore a parte, non deve ricorrere agli straordinari. La Samp esegue con maestria le indicazioni che arrivano dalla panchina: reparti stretti e attenzione esasperata nella cura dei dettagli. La ricetta paga. Quando la squadra si abbassa un po' Mihajlovic ruggisce, ma i viola, immersi nel tiki taka, non trovano spazio per conclusioni serie. Mario Gomez torna nella mischia a distanza di un mese e mezzo (ultima presenza il 21 settembre con l'Atalanta) e prova a scuotersi con un tiro centrale da posizione defilata. Babacar ha senso della posizione, stazza, ma litiga con le zolle del campo. Palombo compie mezzo miracolo su Borja in chiusura, poi Eder pronuncia il verdetto sulla partita. Corsa folle di sessanta metri, percussione e tiro vincente. Ferrero impazzisce in tribuna. Il ballo è appena cominciato.



LE PAGELLE

Okaka 7 - Superiore in tutto e per tutto ai difensori centrali avversari. Protegge il pallone, quasi lo nasconde e poi sceglie dove smistare. Ha poche occasioni per fare gol, ma questo lavoro fa tutta la differenza del mondo

Cuadrado 5 - Spento. Non ha ancora trovato la tranquillità necessaria per rendere al massimo. Parte largo ma entra poco nell'azione. Si infila raramente e sbaglia il cross decisivo

Rizzo 7,5 - Alla prima gara da titolare, dopo aver messo insieme un po' di spezzoni vari, trova la soddisfazione del gol e indirizza la partita. Ma Rizzo è anche altro: lunghe rincorse terminate con ovazioni, tempismo, carattere

Badelj 6 - Sostituisce Pizarro e per venti minuti buoni lo fa rimpiangere. Poi prende le misure e si cala nel ruolo. Non ha grandi qualità, ma si difende con ordine

Romero 7 - Momento d'oro per il portiere dell'Argentina, che si conferma in stato di grazia parando un rigore a Gonzalo. Non solo para, ma trattiene pure. Segnale di forza

Borja Valero 6,5 - E' l'unico da cui arriva qualche guizzo. Il problema della Fiorentina però è la finalizzazione. Perché dopo le geometrie di Borja nessuno riesce a tirare in porta



IL TABELLINO

SAMPDORIA-FIORENTINA 3-1

Sampdoria (3-5-2): Romero 7; Cacciatore 6, Palombo 6,5, Regini 6; De Silvestri 6, Rizzo 7,5 (26' st Krsticic 6), Obiang 6,5, Soriano 6 (46' st Duncan sv), Mesbah 6,5; Okaka 7, Bergessio 6 (20' st Eder 7). A disp.: Da Costa, Massolo, Fedato, Gabbiadini, Sansone, Marchionni, Fornasier, Wszolek. All.: Mihajlovic 7

Fiorentina (4-3-3): Neto 6; Richards 5,5 (20' st Pasqual 5,5), Savic 6, G. Rodriguez 5, Alonso 6; Badelj 6 (14' st Pizarro 5,5), Aquilani 6, Borja Valero 6,5; Cuadrado 5 (24' st Gomez 5,5), Babacar 6, Ilicic 5,5. A disp.: Tatarusanu, Tomovic, M. Fernandez, Basanta, Kurtic, Vargas, Bernardeschi, Marin, Joaquin. All.: Montella 5

Arbitro: Giacomelli

Marcatori: 27' rig. Palombo (S), 43' Rizzo (S), 45' Savic (F), 33' st Eder (S)

Ammoniti: Palombo, Obiang, Rizzo (S), Richards, Cuadrado, G. Rodriguez, Babacar (F)

Espulsi: -

Note: al 36' Romero (S) para un rigore a Gonzalo Rodriguez (F)