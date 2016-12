Serie A, Sampdoria-Cesena 0-0: i blucerchiati sprecano troppo

19:32 - Nel primo anticipo della 31a giornata di Serie A, la Sampdoria non va oltre lo 0-0 casalingo contro il Cesena e getta al vento la possibilità di blindare la qualificazione all'Europa League. Mihajlovic manda in campo dal 1' le quattro punte, ma Muriel, Eder e Mesbah sprecano tutto. Nella ripresa il canovaccio non cambia, Lucchini salva sulla linea su Romagnoli e Agliardi dice no a Mesbah. Samp al 5° posto, i romagnoli sperano ancora nella salvezza.

LA PARTITA

Alla vigilia Mihajlovic aveva annunciato una Sampdoria a trazione anteriore e così è: Muriel, Eto'o, Eder e Okaka tutti insieme dal primo minuto per scardinare la difesa romagnola e blindare la qualificazione alla prossima Europa League. Dei quattro moschettieri il più ispirato è Eto'o, nel nuovo ruolo di suggeritore. Le migliori iniziative bluacerchiate della prima frazione partono quasi sempre dai piedi educati del camerunese: peccato che Muriel, Eder e Mesbah fanno a gara a chi si divora più gol. In particolare clamorosi gli errori del colombiano al 21', del brasiliano al 24' e del terzino marocchino proprio allo scadere.



Il Cesena ha un piede in Serie B, ma non è venuto a Marassi per fare la vittima sacrificale e in contropiede punge: Rodriguez, il più attivo dei suoi, ha un paio di buone occasioni (20' e 30'), ma Viviano è attento. Mihajlovic si sbraccia e urla contro i suoi, che sprecano troppo e dietro concedono un po' troppo ai contrattacchi dei bianconeri.



Nella ripresa il canovaccio non cambia, con i padroni di casa che fanno la partita e il Cesena che si chiude con ordine e spera nelle ripartenze. La spinta di Eto'o e compagni è meno pressante e nella prima mezzora non succede praticamente nulla. Miha si gioca le carte Correa (per Muriel) e Soriano (per Palombo), mentre Di Carlo dopo un'ora mette dentro il suo giocatore migliore, Defrel, in cerca di fortuna. Che non sia giornata per i blucerchiati è chiaro al minuto 31', quando una torsione di testa di Romagnoli supera Agliardi ma sulla linea di porta salva Lucchini. Poi è il turno di De Silvestri (37') a iscriversi nel registro degli spreconi di giornata, mandando a lato un diagonale da ottima posizione. Anche Mesbah non ha fortuna e sbatte sul portiere ospite (44'). Defrel tiene in apprensione la retroguardia blucerchiata fino al 49', quando Obiang lo mura lanciato verso Viviano.



Al triplice fischio di Giacomelli a far festa sono gli uomini di Di Carlo: la salvezza è ancora lontana sei punti, ma questa squadra ha voglia di lottare e sudare fino alla fine. Mihajlovic, invece, si è arrabbiato in campo e lo farà anche negli spogliatoi: il Doria sale al quinto posto, ma le inseguitrici rischiano seriamennte di avvinarsi. Il tecnico serbo ha pagato sulla sua pelle il vecchio detto che il gol non dipende dal numero delle punte schierate in campo.

LE PAGELLE

Eto'o 6,5 - Il più ispirato di quelli davanti. Da grande bomber si è trasformato in raffinato uomo assist.

Eder 5,5 - L'impegno non manca mai, ma nel primo tempo ha tre occasioni e non ne mette dentro nessuna.

Muriel 5 - Si divora un gol dopo 21', è costretto a coprire e in pratica non si rende più pericoloso.



Krajnc 7 - Per il difensore di proprietà del Genoa è un derby e lui ne esce vincitore: dalle sue parti non si passa.

Agliardi 6,5 - Comincia con un rinvio da brividi, poi però salva tutto nel finale su Mesbah.

Rodriguez 6,5 - Nel primo tempo è il migliore dei suoi, l'unico che calcia in porta del Cesena. Esce dopo un'ora per Defrel.



IL TABELLINO

SAMPDORIA-CESENA 0-0

Sampdoria (4-2-3-1): Viviano 6,5; De Silvestri 6,5, Silvestre 5,5, Romagnoli 6,5, Mesbah 5,5; Palombo 5,5 (41' st Soriano sv), Obiang 6,5; Eder 5,5, Muriel 5 (23' st Correa 5,5), Eto'o 6,5; Okaka 5. A disp.: Romero, Coda, Regini, Munoz, Djordjevic, Duncan, Acquah, Rizzo, Wszolek, Bergessio. All.: Mihajlovic 6

Cesena (4-3-1-2): Agliardi 6,5; Perico 5,5, Volta 6, Krajnc 7, Lucchini 6,5; Cascione 6, Mudingayi 6 (32' st Ze Eduardo sv), Giorgi 6 (39' st Cazzola sv); Brienza 5,5; Rodriguez 6,5 (15' st Defrel 6,5), Succi 5. A disp.: Leali, Bressan, Nica, Capelli, Djuric, Moncini. All.: Di Carlo

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Perico, Mudingayi, Krajnc (C), Silvestre, Okaka (S)