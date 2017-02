Serie A: Sampdoria-Bologna 3-1, i blucerchiati vincono in rimonta

Vittoria in rimonta per la Sampdoria, che nella 24.ma giornata supera il Bologna e centra la terza vittoria consecutiva. A Marassi finisce 3-1 per la squadra di Giampaolo, che al 18' subisce il gol di Dzemaili ma poi nella ripresa ribalta tutto nel finale: Muriel pareggia su rigore (82'), mentre un minuto più tardi è Schick a trovare il vantaggio; all'88' arriva poi la sfortunata autorete di M'baye.