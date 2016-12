Serie A: Sampdoria-Atalanta 0-0, vincono le difese

Continua il momento grigio di Sampdoria e Atalanta , finisce 0-0 la sfida del Ferraris. Partita giocata su discreti ritmi ma senza occasioni degne di nota, Diamanti e Cassano tra i protagonisti, da segnalare un gol annullato a Pinilla per sospetto fuorigioco. Montella non trova risposte neanche da Quagliarella e ora i punti di vantaggio sul Frosinone sono solo tre, classifica poco più tranquilla per Reja a quota 29.

LA PARTITA

Due punti nelle ultime sette partite non lasciano tranquilla la Samp, rivoluzionata durante il mercato invernale ma ancora incapace di dare una svolta. La squadra di Montella non gioca una brutta partita ma è bastata una elementare organizazzione tattica come quella di Reja per annullare la pericolosità offensiva di tutto l'attacco (considerando anche le sostituzioni). E mentre il Frosinone vince e prende coraggio, questa involuzione di risultati sta intristendo i blucerchiati che devono darsi presto una scossa per non vivere un finale di stagione da brividi. Anche l'Atalanta cercava una vittoria, non accade dal 6 dicembre, ma torna a casa con un pari prezioso che smuove la classifica in ottica salvezza. Una volta oliati i meccanismi offensivi (perdere in un solo colpo Maxi Moralez e Denis, e a stagione in corso, non è facile) tutto risulterà più semplice.

Che Sampdoria e Atalanta non siano nel momento migliore lo dimostra l'approccio al match, cauto da ambo i lati. Non manca voglia di fare né dinamismo ma i giocatori - eccetto Cassano e Diamanti, guarda caso - non prendono mai il rischio della giocata, quella che trasformerebbe le occasioni potenziali (tante) in tiri in porta (due). Cassano e Diamanti, dicevamo. Il talento blucerchiato scambia spesso e volentieri nello stretto con Soriano e Quagliarella ma la densità della retroguardia nerazzurra lascia tranquillo Sportiello, anche perché Correa e Ivan sbaglano tanto. Il numero 23 nerazzurro si affida al suo sinistro per imbeccare Gomez e Pinilla ma il primo si impappina davanti a Viviano (12') mentre il secondo si vede annullato il gol per un fuorigioco quantomeno dubbio. Il match prosegue nervoso, pur senza cattiveria, tanto che Reja e Cassano inscenano un siparietto a bordocampo dopo un fallo di Silvestre su Pinilla. L'Atalanta aspetta i blucerchiati fino al limite dell'area e poi riparte, causando qualche brivido ai tifosi sampdoriani perché l'affiatamento del trio difensivo è tutto fuorché perfetto.

La Samp mostra segni di vivacità in apertura di ripresa, anzi si può dire che tutta la seconda metà di partita è appannaggio blucerchiato. Ma, nonostante gli ingressi di Muriel e Alvarez, il ritornello è sempre il solito. L'Atalanta rischia veramente solo all'ultimo minuto, quando l'ex interista spedisce alto un colpo di testa da due metri. Per il resto è solo buona volontà, anche perché Silvestre-Ranocchia-Cassani hanno difficoltà ad impostare l'azione e sia Soriano che Correa continuano a latitare. Al 17' proteste per un fallo di mano in area di Masiello ma il difensore sembra colpire con il fianco, dall'altro lato il cambio Pinilla-Borriello non cambia gli equilibri e a Reja va bene così. Al 90' i fischi dello stadio alla squadra che saluta il pubblico sono il sintomo della poca serenità dell'ambiente sampdoriano, senza un cambio di marcia si rischia grosso.