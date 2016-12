Serie A, Samp-Udinese 2-0: autogol di Armero e rete di Fernando

LA PARTITA

Al Ferraris ci sono in palio punti pesanti per affrontare gli ultimi match con più tranquillità. Senza Alvarez, Montella sceglie il 3-5-2 con Quagliarella e Muriel insieme dal primo minuto. Stesso modulo per De Canio, che lascia a casa Di Natale e si affida ancora al duo Thereau-Zapata. L'avvio è di marca bianconera, con i friulani che manovrano e Danilo subito pericoloso sugli sviluppi di un corner. La Samp però non resta a guardare, puntando sulla velocità di Muriel e le giocate di Quagliarella, che ci prova da lontanissimo. Dopo la prova maiuscola col Napoli, Widmer è carico e costringe Dodò a guardarsi le spalle. Complice il caldo e i ritmi blandi, nei primi venti minuti le squadre si annullano e le occasioni si contano col contagocce. Poi Quaglierella infiamma il match. Prima si esibisce in una splendida rovesciata che finisce però tra le mani di Karnezis, poi centra la parte superiore della traversa con un tiro dalla distanza. Un brivido che sveglia l'Udinese e Zapata, che subito dopo fallisce di poco il bersaglio grosso. Alla mezz'ora è la Samp a fare la partita. Soriano inventa per Muriel, ma il colombiano sbaglia tutto di testa. Con le squadre già lunghe, in mezzo al campo non si fanno sconti e sul finire del primo tempo volano cartellini gialli.



Nella ripresa Armero segna subito un eurogol di esterno sinistro da fuori area, ma Russo annulla tutto per un fallo di Thereau su Ranocchia. Poi sale in cattedra ancora Quagliarella, vero mattatore della gara. L'attaccante blucerchiato inventa per De Silvestri, ma l'esterno doriano spreca da ottima posizione. La Samp alza il ritmo, ma è Armero a inguaiare l'Udinese. Al 58' il difensore colombiano devia nella porta di Karnezis un tiro cross di Muriel e regala il vantaggio ai padroni di casa. Poi è Soriano, dopo un assit di tacco di Quagliarella, a fallire il colpo del ko. Alle corde, l'Udinese prova a reagire. De Canio butta dentro Matos e Wague. Montella risponde con Cassano e Ivan. Nel finale si lotta a tutto campo, con i friulani che provano ad acciuffare il pareggio e i doriani a caccia del contropiede fatale. Ed è ancora la Samp a passare grazie alla qualità di Cassano e Quagliarella e alla freddezza di Fernando, che chiude i conti col piattone. Un due a zero pesante che fa respirare Montella e i tifosi doriani. A quota 36 punti, le ultime sei giornate avranno tutto un altro sapore dalle parti di Genova.