Serie A, Samp-Genoa rinviata per pioggiaCaso teloni: c'è un "buco" di due milioni

10:08 - Un autentico nubifragio che si è abbattuto sullo stadio Marassi ha costretto l'arbitro Rocchi a rinviare il derby della Lanterna tra Sampdoria e Genoa, secondo anticipo della 24a giornata di Serie A. In un primo momento si era deciso di posticipare alle ore 21 il fischio di inizio, ma dopo un nuovo sopralluogo il direttore di gara non ha potuto che prendere atto dell'impraticabilità del campo. la gara si recupererà martedì alle 18.30.

Prima di decidere l'inevitabile rinvio per impraticabilità di campo, l'arbitro Rocchi ha effettuato due sopralluoghi (il primo alle 20.40 e il secondo alle 21.04). Inizialmente l'ipotesi più concreta per il recupero era il 4 marzo (oppure l'11), risultando impossibile per motivi organizzativi giocare già domenica. Invece la Lega di Serie A ha optato per martedì alle 18.30, soluzione gradita soprattutto al Genoa, che tramite il presidente Preziosi aveva auspicato un ritorno in campo in tempi brevi. Di conseguenza l'incontro Atalanta-Sampdoria della 6.a giornata di ritorno, inizialmente fissato per sabato 28 febbraio alle ore 18, viene posticipato a domenica 1 marzo alle ore 15.00.

I tifosi di Samp e Genoa hanno fischiato a lungo all’annuncio dello speaker che ufficializzava una decisione in realtà ampiamente prevedibile, perché l’assenza dei teloni ha una motivazione ben chiara: i due club genovesi hanno 2 milioni di affitti ed oneri arretrati da pagare al consorzio che gestisce il Ferraris, che ormai non riesce nemmeno più ad occuparsi della gestione quotidiana.



E' la terza volta in 15 anni che il derby della Lanterna (sempre gioca in casa la Sampdoria) viene rinviato per maltempo. La prima volta il 6 novembre 2000, in serie B, causa le forti piogge che avevano colpito nei giorni precedenti il capoluogo ligure: fu la prefettura a decidere per il rinvio di 24 ore, l'arbitro designato era Tombolini di Ancona ed il recupero del 7 novembre andò ai blucerchiati, 2-0, con le reti di Dionigi e Carmine Esposito. Bis il 19 dicembre 2010, in serie A, arbitro Morganti: in quell'occasione era stata la neve a impedire la disputa del derby ed anche allora il match fu rinviato preventivamente dalle autorità preposte: il recupero del 16 febbraio 2011 si chiuse con una vittoria del Grifone 1-0, grazie alla rete decisiva di Rafinha. Adesso il tris, ma per la prima volta lo stadio era stato aperto ed il pubblico era affluito a Marassi.



I teloni (mai messi) sono un caso: i due club hanno un debito di due milioni - Il rinvio del derby della Lanterna, con il campo del Ferraris finito sotto'acqua forse anche perché non erano stati messi i teloni a protezione del terreno di gioco (va comunque precisato che la pioggia sul terreno di gioco è cominciata alle 18.30, quindi a ridosso del match, ndr) fa venire a galla un problema ancora sconosciuto. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, infatti, l’assenza dei teloni ha una motivazione ben chiara. I due club genovesi hanno 2 milioni di affitti ed oneri arretrati da pagare al consorzio che gestisce il Ferraris. Per quest’ultimo, a fonte di un buco così vistoso nei pagamenti, è diventato quasi impossibile far fronte anche alla gestione quotidiana, nonostante il presidente sampdoriano Ferrero abbia provato più volte a chiedere la gestione diretta del Ferraris da parte delle due società. Ipotesi plausibilissima. Prima, però, bisognerebbe pagare gli arretrati.