Serie A, Rossettini beffa il Genoa nel finale

LA PARTITA

Continua il periodo no del Genoa, che va ben oltre il risultato di Marassi. Parla di occasioni sprecate o bloccate da Mirante, dell'ennesima partita finita in dieci (siamo a 8 espulsioni su 16 partite, la media è facilmente intuibile) e della terza sconfitta consecutiva che conferma il Grifone in zona retrocessione e superato, tra l'altro, proprio dal Bologna. Se esistesse una bacchetta magica nel calcio, andrebbe cercata a casa di Donadoni che, non pago di aver ottenuto risultati lusinghieri e aver battuto nientedimeno che il Napoli, riesce a portare a casa tre punti anche dopo una partita sotto lo standard a cui ci ha abituato in rossoblù. L'unico piccolo neo è l'infortunio a Rizzo. Ma quando la ruota gira, gira (in un senso o nell'altro). Per informazioni, chiedere a Gasperini...

Il copione della partita è quasi sempre scritto dal Genoa che non è quello frizzante dei bei tempi, anche per un 3-5-2 atipico (costretto più dalle assenze che dalla volontà del Gasp), ma riesce comunque ad arrivare spesso dalle parti di Mirante. Questo dalla mezz'ora in poi, dato che nei primi trenta minuti non si vede un tiro in porta che sia uno. E' Pandev, nella posizione di prima punta per sostituire Pavoletti, a cercare più volte la conclusione: prima un tiro centrale, poi un tocco di prima sul cross di di Gakpé preso miracolosamente da Mirante e poi ancora con una conclusione rimpallata. Il Mirante-show prosegue al 38' con la parata sul colpo di testa di De Maio da angolo.

Con un primo tempo così, ci si attende qualcosa di meglio la ripresa. Il Genoa sembra ancora la squadra più volenterosa in campo, il Bologna non è sornione, forse soffre proprio di quella mancanza di continuità che Donadoni aveva intravisto come rischio dopo la grande vittoria sul Napoli. Con i padroni di casa più arrembanti, soprattutto sulla corsia sinistra con Laxalt che fa continuamente avanti e indietro, i felsinei puntano solo a difendersi compatti, lasciando soli Mounier e Destro che infatti non si vedono quasi mai. Gasperini annusa l'aria e fa entrare Perotti, lasciato a riposo perché non in perfette condizione, e tornando al classico 3-4-3 e per il Genoa è "home sweet home". L'argentino diventa una spina nel fianco per la difesa bolognese, l'occasione migliore è quella sui piedi di Gakpé che sbuccia al volo una conclusione abbastanza facile. Ma se Perotti è quello che fa, diventa pure colui che disfa. Gasperini si era raccomandato "basta sciocchezze" ed ecco la gomitata a Diawara (nel finale pure lui espulso), non dura ma plateale, che costringe Di Bello a tirare fuori il rosso (secondo in stagione). Il gol su angolo di Rossettini (che ci aveva provato anche venti minuti prima) è una condanna fin troppo dura ma sa quasi di giustizia divina.