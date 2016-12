Serie A: Roma-Udinese 3-1, i giallorossi restano a +2 sulle inseguitrici

LA PARTITA

Tutto facile, comodo e anche divertente. La quinta vittoria di fila è una passeggiata di salute per la Roma, che blinda subito la partita e poi gestisce il risultato con totale serenità; fin troppa, per Garcia, che nel finale si arrabbia per il gol di Thereau: una rete che, per la settima volta consecutiva, non consente ai giallorossi di chiudere il match con la porta inviolata. Alla Roma bastano nove minuti per schiacciare l'Udinese, che oppone una sterile resistenza e praticamente rinuncia a giocarsela sin dall'avvio. Garcia, senza Salah e De Rossi, utilizza Florenzi a centrocampo e schiera Iago nel tridente, mentre in difesa rispolvera Maicon dopo un mese di panchina. Ed è proprio il brasiliano il grande protagonista della serata, non solo per il gol e l'assist che ammazzano subito la gara ma soprattutto per la costanza con cui si propone sulla fascia destra, dimostrando una forma fisica eccellente.



Il 4-3-3 di Garcia è programmato per sfruttare la spinta dei terzini e il palleggio del centrocampo. Iago e Gervinho, infatti, tagliano spesso al centro per lasciare spazio a Digne e Maicon, fondamentali per mandare in tilt la fase difensiva degli ospiti. Pjanic e Florenzi, invece, in mediana gestiscono bene la sfera in attesa del momento giusto per colpire. L'1-0, dopo quattro minuti, è da manuale: Nainggolan allarga sulla destra per Maicon, che pesca il puntuale inserimento di Pjanic; il bosniaco colpisce dolcemente e infila all'angolino. Il bis è immediato e porta la firma dell'ex interista, che sfonda a destra, dribbla Piris come un birillo e beffa Karnezis di sinistro (9').



Avanti 2-0, la Roma allenta la pressione e controlla la sfida senza la minima difficoltà, mentre dall'altra parte non si registrano segnali di reazione. Arriva, anzi, il 3-0 al minuto 63, quando una percussione di Manolas crea il panico davanti a Karnezis: la palla finisce nei piedi di Gervinho, che col destro non dà scampo al portiere greco. A questo punto la mente di Garcia va al match di sabato contro l'Inter: ecco perché escono Manolas, Florenzi e Gervinho, mentre la squadra rallenta sensibilmente il ritmo per non disperdere inutili energie. A San Siro potrebbe esserci il definitivo decollo.