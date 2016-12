Serie A: Roma-Napoli vale il secondo posto, Juve pronta a far festa

Con la Juve ormai ad un passo dalla conquista del quinto scudetto consecutivo, all'Olimpico va in scena la sfida tra le due contendenti al secondo posto, valido per l'accesso diretto alla Champions League senza passare dai playoff: Roma-Napoli è il match clou della 35a giornata di Serie A. I giallorossi, a 5 lunghezze dai partenopei, vogliono vincere per accorciare il gap, forti del successo in rimonta col Torino grazie ad una doppietta di Totti.



Dall'altra parte, però, arriva un Napoli che ritrova Higuain dopo le tre giornate di squalifica per i fatti di Udine. I partenopei nell'ultimo turno si sono imposti con un netto 6-0 sul Bologna al San Paolo con tripletta di Mertens, doppietta di Gabbiadini e gol di David Lopez ma hanno abbandonato le ultime speranze di conquistare il titolo perdendo 2-0 sabato scorso a San Siro contro l'Inter. In caso di mancato successo del Napoli questo pomeriggio all'Olimpico la Juventus potrà festeggiare matematicamente la conquista del quinto successo consecutivo.