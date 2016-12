Serie A: Roma-Napoli sabato 4 aprile alle 12.30

19:50 - Roma-Napoli, valida per la 10.a giornata di ritorno di Serie A e ad altissimo rischio a livello di ordine pubblico, si giocherà sabato 4 aprile alle 12.30. Lo ha disposto la Lega di A che reso noto il calendario degli anticipi e posticipi dall'8.a alla 10.a giornata di ritorno. Domenica 22 marzo è in programma una sola partita alle 15, Juve-Genoa, con sei posticipi serali complici gli impegni delle cinque squadre in Europa League.

ANTICIPI E POSTICIPI

8/a GIORNATA RITORNO

Sabato 14 marzo

ore 18.00 Palermo-Juventus

ore 20.45 Cagliari-Empoli

Domenica 15 marzo

ore 18.00 Verona-Napoli (*)

ore 20.45 Inter-Cesena (*)

Lunedì 16 marzo

ore 19.00 Fiorentina-Milan (*)

ore 19.00 Torino-Lazio (*)

ore 21.00 Roma-Sampdoria (*) ($)



9 GIORNATA RITORNO

Sabato 21 marzo

ore 18.00 Chievo-Palermo (#)

ore 20.45 Milan-Cagliari

Domenica 22 marzo

ore 12.30 Empoli-Sassuolo

ore 20.45 Cesena-Roma (*)

ore 20.45 Lazio-Verona ($)

ore 20.45 Napoli-Atalanta (*)

ore 20.45 Parma-Torino (*)

ore 20.45 Sampdoria-Inter (*)

ore 20.45 Udinese-Fiorentina (*)



10 GIORNATA RITORNO

Sabato 4 aprile

ore 12.30 Roma-Napoli

ore 18.30 Fiorentina-Sampdoria

ore 21.00 Juventus-Empoli



(*) posticipo disposto per impegni in Europa League

($) posticipo disposto per concomitanza con gara del Sei Nazioni di Rugby allo Stadio Olimpico di Roma

(#) anticipo disposto per concomitanza con altro evento cittadino caratterizzato da grande affluenza