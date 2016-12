Serie A: Roma-Milan, nessuno può sbagliare

Doveva essere una sfida tra big e invece Roma-Milan rischia di trasformarsi in un match da ultima spiaggia per i due allenatori, Rudi Garcia e Sinisa Mihajlovic. I giallorossi e i rossoneri si affrontano all'Olimpico nell'anticipo serale della 19esima giornata di Serie A, l'ultima del girone d'andata. La squadra capitolina è reduce dal pareggio per 3-3 del Bentegodi che non è piaciuto all'ambiente e alla dirigenza giallorossa.



Per Garcia la sfida coi rossoneri rappresenta già l'ultima spiaggia: in caso di scivolone è già pronto Luciano Spalletti per sostituirlo. Stesso destino per Mihajlovic: il suo Milan arriva dalla sconfitta interna col Bologna che ha scatenato le ire del presidente Berlusconi. Nei pensieri del numero uno di Via Aldo Rossi ci sarebbe l'esonero del tecnico serbo ma, prima di prendere decisioni ufficiali, vuole attendere l'esito del big match di stasera. Un'ulteriore sconfitta metterebbe Sinisa con le spalle al muro e potrebbe aprire nuovi scenari: Brocchi e i gli eterni Lippi e Capello i nomi più caldi.