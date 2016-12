20 dicembre 2014 Serie A, Roma-Milan 0-0: la Juventus torna +3 All'Olimpico i rossoneri riescono a bloccare la squadra di Garcia. Rizzoli non vede un netto fallo di mano in area di De Jong di STEFANO RONCHI Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:04 - La Roma non tiene il passo della Juventus. All'Olimpico la squadra di Garcia non va oltre lo 0-0 contro il Milan e chiude il 2014 a -3 dalla capolista. I giallorossi provano a fare la partita nel primo tempo, ma sbattono contro il muro rossonero e l'arbitro Rizzoli, che non vede un netto fallo di mano in area di De Jong. Nella ripresa meglio il Milan, che però resta in dieci al 70' per l'espulsione di Armero (doppio giallo).

LA PARTITA

Un punto a testa, ma All'Olimpico è il Milan a uscire dal campo col morale alto. E non solo per il piccolo passo avanti verso la zona Champions, ma anche per la prova di maturità superata a pieni voti e in dieci contro undici per venti minuti. I rossoneri tornano da Roma con la convinzione di potersela giocare anche con le prime della classe. La vittoria col Napoli, dunque, non era solo un caso. Il Milan di Pippo ora ha carattere, si difende meglio e da qui in avanti potrà dire la sua. La Roma chiude invece l'anno con una prestazione opaca, ma soprattutto col fiato corto. Totti & Co. a tratti sono apparsi infatti sì padroni del campo, ma anche senza forze e idee per spezzare la ragnatela rossonera attorno al centrocampo. Niente di grave, per carità. Soprattutto visto il cammino dei giallorossi fino a questo punto. Ma forse troppo poco se gli uomini di Garcia vogliono continuare a tenere sotto pressione la squadra di Allegri.



Col Milan all'Olimpico Garcia schiera Florenzi al posto di Ljajic e può contare nuovamente su De Rossi. Inzaghi opta invece per Poli a centrocampo e ripropone Bonaventura e Honda a supporto di Menez. Senza Pjanić, la Roma parte col freno a mano tirato e il Milan riesce a tenere la squadra corta e ad attaccare lo spazio in ripartenza. Honda ci prova subito dalla distanza, ma De Sanctis è attento. La banda di Inzaghi chiude bene le linee di passaggio e attacca con tanti uomini, ma la Roma fa paura quando ha campo libero. Gervinho è un fulmine, Totti invece prova ad arretrare qualche metro per uscire dalla morsa rossonera. Dopo un quarto d'ora di gioco, la Roma alza il ritmo e prende in mano il match. In mezzo al campo però c'è tanta densità e l'azione giallorossa parte spesso dai difensori. Nainggolan, De Rossi e Keita mostrano i muscoli, ma non illuminano. Così la manovra della Roma è tutta nei piedi di Florenzi e Gervinho, che provano a sfondare sulle corsie. Totti al 25' ci prova su punizione, ma Diego Lopez c'è. Il Milan "operaio" pensa più a distruggere col pressing e lascia solo Menez a lottare con Manolas e Yanga Mbiwa. La Roma invece controlla il gioco, ma ha poche idee e non trova il varco giusto per sbloccare la partita. Gervinho fa impazzire Bonera e al 28' sfiora al vantaggio (paratona di Diego Lopez). Poi Rizzoli non vede un fallo di mano in area di De Jong (rigore netto), e il primo tempo si chiude sullo 0-0 dopo un volo di De Sanctis su un bolide di Mexes da 40 metri.



Nella ripresa le squadre si allungano, ma il copione non cambia. Lotta in mezzo al campo e match bloccato. Il Milan, ordinato, prova ad alzare il baricentro con gli affondi di Honda e Menez. E la Roma, un po' sulle gambe, soffre l'iniziativa rossonera. Bonaventura impegna De Sanctis al 55' e Garcia sente puzza di bruciato. Gli uomini di Inzaghi tengono bene il campo, pressano alti con Poli e Montolivo e provano a ripartire senza rischiare. Alla "Magica" manca invece la solita qualità nelle giocate a ridosso delle punte. Al 65' entra Ljajic e pochi minuti dopo il Milan resta in dieci per l'espulsione di Armero (doppio giallo). In inferiorità numerica, Inzaghi leva Honda e getta Alex nella mischia a difesa del risultato. Garcia risponde con Destro per l'assalto finale, ma non è serata per la Roma. Il Milan alza la barricata e resiste anche all'ultimo affondo di Gervinho, che nel recupero esalta i riflessi di Diego Lopez. All'Olimpico finisce pari, ma dal campo esce un verdetto: per la corsa al terzo posto c'è anche il Milan.

LE PAGELLE

Diego Lopez 7: salva il risultato in almeno tre occasioni e blinda la porta rossonera. Se il Milan esce dall'Olimpico a testa alta, il merito è soprattutto suo

Mexes 6,5: altra prova concreta e attenta. Annienta Totti e comanda con ordine la difesa. Il tiro da 40 metri nel primo tempo vale il prezzo del biglietto

Menez 6,5: regge da solo tutto il peso dell'attacco. Ogni volta che tocca un pallone è un'invenzione. Inzaghi non può fare a meno del francese

Armero 5: serata da dimenticare. Non solo per il doppio giallo con cui lascia i suoi in dieci per venti minuti, ma anche per una prestazione complicata sia in fase offensiva, che difensiva

Manolas 7: altra prova di forza. Perfetto nelle chiusure, perfetto su ogni palla che tocca. All'Olimpico Benatia ormai è solo un lontano ricordo

Totti 5: spento. E' l'immagine della Roma. Pochi spunti, mai nel vivo del gioco. Forse la pausa arriva nel momento giusto

Gervinho 6: quando parte palla al piede è una scheggia ed è l'uomo più pericoloso della Roma. Davanti a Diego Lopez però sbaglia troppo

IL TABELLINO

ROMA-MILAN 0-0

Roma (4-3-3): De Sanctis 6; Maicon 5,5 (35' st Torosidis sv), Manolas 7, Yanga Mbiwa 6,5, Holebas 6,5; Keita 6, De Rossi 5,5 (29' st Destro 5,5), Nainggolan 6; Florenzi 6 (20' st Ljajic 5,5), Totti 5, Gervinho 6.

A disp.: Lobont, Curci, Somma, Cole, Emanuelson, Strootman, Paredes, Iturbe, Borriello. All. Garcia 5,5

Milan (4-3-2-1): Diego Lopez 7; Bonera 5,5, Mexes 6,5, Zapata 6,5, Armero 5; Montolivo 6, De Jong 6, Poli 6,5 (35' st Muntari sv); Honda 6 (27' st Alex 6), Bonaventura 6,5; Menez 6,5 (43' st El Shaarawy sv).

A dips.: Abbiati, Agazzi, Zaccardo, Albertazzi, Essien, Saponara, Niang, Torres, Pazzini. All. Inzaghi 6,5

Arbitro: Rizzoli

Marcatori: -

Ammoniti: Armero, De Jong, Mexes (M); Maicon, Florenzi, De Rossi, Destro (R)

Espulsi: 25' st Armero (doppia ammonizione)