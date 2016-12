Serie A: Roma-Juventus, vietato sbagliare

E' già tempo di big match all'Olimpico. Nella seconda giornata di Serie A, alle 18 la Roma debutta di fronte ai propri tifosi contro l'avversario per eccellenza: la Juventus . I giallorossi di Garcia, reduci dal poco brillante pareggio per 1-1 in casa del Verona, vanno a caccia di un risultato prestigioso con i Campioni d'Italia che darebbe un'iniezione di fiducia al gruppo, ancora in evoluzione per le ultime mosse di mercato.

Una missione non impossibile per la Roma visto l'inizio shock della Vecchia Signora che è caduta contro l'Udinese nella prima giornata in casa, cosa che non le era mai successo in 118 anni di storia. Allegri ha una formazione ancora sperimentale, orfana dei trascinatori degli ultimi anni e ancora in attesa di un trequartista di livello internazionale, dopo il clamroso voltafaccia di Draxler da inserire nel suo scacchiere. Lo scorso anno all'Olimpico finì 1-1 mentre all'andata allo Stadium la Juventus si impose per 3-2 in un match segnato da polemiche che durarono mesi.

Le formazioni. Garcia lascia Totti in panchina, lancia De Rossi al centro della difesa. Allegri cambia: dentro Caceres e Sturaro, fuori Barzagli e Pereyra.