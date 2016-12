Serie A: Roma-Juventus 1-1, bianconeri più vicini allo scudetto

00:20 - Nel big match della 25.ma giornata, la Juve pareggia con la Roma, resta a +9 sui giallorossi e compie un passo importante verso la conquista dello scudetto. All'Olimpico finisce 1-1 al termine di una gara che si accende solo nella ripresa. La squadra di Garcia resta in 10 per l'espulsione di Torosidis (doppio giallo) e, sulla successiva punizione, Tevez sblocca la partita (64'). La Roma pareggia con Keita (78'), ma è troppo tardi.

LA PARTITA

Vivi per miracolo, ma per lo scudetto - salvo veri miracoli - è ormai troppo tardi. La Roma alza bandiera bianca nella notte che avrebbe potuto riaprire ogni discorso. E invece la banda di Garcia conferma le enormi difficoltà degli ultimi tempi, raccontate dai risultati (sette pareggi e una vittoria nelle ultime otto gare di campionato) e, per quanto possibile, ancora di più dal campo: serbatoio vuoto, attacco sterile, centrocampo annebbiato, difesa fragile. Un mix che, per 72 minuti (ovvero fino alla prima parata di Buffon), sprigiona una prova imbarazzante, accentuata dalla semplice - quanto ovvia - trappola preparata da Allegri. La Juve, forte dei nove punti di vantaggio, lascia infatti l'iniziativa ai padroni di casa, preoccupandosi di sigillare ogni varco e tenendo i ritmi bassissimi, per poi ripartire forte in verticale una volta intercettata la sfera. La strategia produce qualche discreta occasione nella zona di De Sanctis, mentre tra i giallorossi si registra lo zero assoluto in termini di fame, aggressività, organizzazione, idee.



Totti cerca di dettare i tempi all'attacco, ma il 3-5-2 della Juve - rispolverato per le contemporanee assenze di Pirlo e Pogba - disinnesca le fasce giallorosse e annulla sia Ljajic, sia Gervinho. E non va meglio al centrocampo, perché il trio Vidal-Marchisio-Pereyra viaggia al doppio rispetto agli avversari. Così la Roma nemmeno ci prova, si rassegna, impotente di fronte a una squadra dominante sotto ogni profilo. Gli uomini di Allegri accelerano a inizio ripresa e, dopo una palla persa da Ljajic, sfiorano il vantaggio con un sinistro di Vidal (50'). Il campionato sembra chiudersi con tre mesi d'anticipo al minuto 64, quando Tevez disegna un capolavoro su punizione: Juve avanti 1-0 e con un uomo in più, visto che la punizione dell'Apache è provocata da un fallo di Torosidis, espulso per doppio giallo nell'occasione.



La Roma, nel momento peggiore della sua stagione, trova dalla panchina la forza per reagire. Garcia inserisce Florenzi e Iturbe al posto di Ljajic e Totti: i nuovi entrati cambiano marcia alla squadra e non è un caso che arrivi in questo momento l'1-1 di Keita, che buca Buffon con un colpo di testa su cui anche Marchisio non può nulla (78'). Una rete che infuoca gli ultimi istanti della sfida ma non certo la lotta scudetto: il colpo di grazia è stato solamente rimandato.

LE PAGELLE

Yanga-Mbiwa 5 - Fa una fatica tremenda ad avviare la manovra da dietro. Insicuro e confuso anche sull'uomo (che sia Tevez o Morata), ogni tanto riesce a cavarsela col fisico.



Gervinho 4,5 - Con Ljajic si alterna a destra e sinistra, anche se poi finisce spesso per agire centralmente. Poteva essere un fattore determinante, invece tradisce ogni attesa.



Pjanic 4,5 - Manca il suo fosforo in mezzo al campo. Anche lui, come il resto dei compagni, pare non avere più energia.



Tevez 7,5 - Dura, durissima portargli via la palla dai piedi. Bravo nello stretto, bravo ad accelerare in verticale, bravo a servire i compagni quando è il caso. Fenomenale nel sostituire Pirlo su punizione.



Pereyra 6,5 - Difende con attenzione e punge in contropiede con alcuni strappi che fanno male.



Morata 5,5 - Perde parecchi palloni e non è mai pericoloso sotto porta. Tra i suoi, è il più timido.

IL TABELLINO

ROMA-JUVENTUS 1-1



Roma (4-3-3): De Sanctis 5,5; Torosidis 5, Manolas 5,5, Yanga-Mbiwa 5, Holebas 5; Pjanic 4,5, De Rossi 5 (28' st Nainggolan 6), Keita 6; Gervinho 4,5, Totti 5 (26' st Iturbe 6,5), Ljajic 5 (20' st Florenzi 6,5). A disp.: Skorupski, Curci, Astori, Spolli, Cole, Paredes, Sanabria, Ucan, Verde. All.: Garcia 4,5

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Caceres 7, Bonucci 7, Chiellini 7; Lichtsteiner 6,5 (45' st Padoin sv), Vidal 7, Marchisio 6,5, Pereyra 6,5, Evra 6; Tevez 7,5, Morata 5,5 (38' st Coman sv). A disp.: Storari, Rubinho, De Ceglie, Barzagli, Ogbonna, Pogba, Pepe, Llorente, Matri. All.: Allegri 6,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 19' st Tevez (J), 33' st Keita (R)

Ammoniti: De Rossi, Pjanic, Yanga-Mbiwa, Nainggolan (R); Evra, Morata, Marchisio, Chiellini, Vidal (J)

Espulsi: 17' st Torosidis (R) per doppia ammonizione