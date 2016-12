Serie A: Roma-Fiorentina, è spareggio Champions

Si scrive Roma-Fiorentina, si legge spareggio Champions. Giallorossi e viola si sfidano all'Olimpico (calcio d'inizio questa sera alle 20.45) in una sfida che mette in palio punti pesantissimi per il terzo posto: le due squadre si presentano appaiate in classifica a quota 53 punti, a -5 dal Napoli e a -8 dalla capolista Juventus. Vincere significherebbe mettere una prima, seria ipoteca sulla qualificazione ai preliminari di Champions.

La squadra di Spalletti si presenta all'appuntamento in forma smagliante avendo vinto le ultime sei partite di campionato. In buona forma anche i viola di Paulo Sousa che nel girone di ritorno hanno perso una sola volta (0-2 a San Siro contro il Milan) e hanno inanellato una striscia di sette risultati utili consecutivi. Le uniche amarezze per le due squadre sono arrivate dall'Europa: la Roma ha perso 2-0 in casa contro il Real Madrid nell'andata degli ottavi di Champions, la Fiorentina è stata eliminata dal Tottenham nei sedicesimi di Europa League. La sfida d'andata giocata al Franchi vide imporsi la Roma col punteggio di 2-1: per i giallorossi segnarono Salah e Gervinho, alla Fiorentina non bastò la rete di Babacar nei minuti di recupero. In campionato i viola non battono i giallorossi da quasi quattro anni: l'ultimo successo è datato 25 aprile 2012 (1-2 all'Olimpico con reti di Jovetic, Totti e Lazzari).