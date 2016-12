Serie A: Roma-Empoli 3-1, terza vittoria di fila per Garcia

LA PARTITA

Comincia ad avere un profumo speciale la classifica della Roma, che infila la terza vittoria di fila e s'insedia momentaneamente al secondo posto. Il gioco ancora non decolla e la squadra fatica a prendere in mano la partita, ma in attesa di tempi migliori questi tre punti sono una manna per Garcia.



Il 3-1 contro l'Empoli arriva dopo un primo tempo di fatica e inizia a prendere corpo grazie a due palle inattive. E non è per niente un caso, visto che i toscani per un'ora chiudono bene ogni varco e creano parecchi problemi con un pressing alto, in ogni zona del campo. La Roma si presenta con un 4-4-1-1, dove Florenzi e Iago sono gli esterni di centrocampo mentre Salah agisce in appoggio a Gervinho. La grande rapidità dell'attacco, però, non viene mai innescata perché De Rossi e Pjanic (in inferiorità numerica in mezzo) hanno sistematicamente un uomo addosso e la difesa alta di Giampaolo non concede spazi lungo i quali distendersi.



Così, sul finire del primo tempo, Garcia rivede le proprie scelte e passa a un più logico 4-3-3: Florenzi si abbassa a centrocampo, Iago diventa il centravanti e la coppia Salah-Gervinho si sposta sulle fasce. La mossa, più che altro, compatta la squadra in mediana e toglie spazi all'Empoli. In attacco, però, le occasioni continuano a non arrivare e ci vuole una punizione di Pjanic per rompere l'equilibrio al 56': il bosniaco, poco fuori dall'area, disegna una traiettoria che beffa Skorupski sul proprio palo. Il bis, nemmeno 180 secondi più tardi, ha la firma di De Rossi, che di testa (su calcio d'angolo battuto da Pjanic) festeggia al meglio le 500 presenze con la maglia giallorossa. A questo punto comincia il divertimento per il tridente di Garcia, dato che gli spazi si moltiplicano e le occasioni da rete pure. Salah, al 69', finalizza una cavalcata di Gervinho con un sinistro da pochi passi ma Buchel, al 75', accorcia le distanze con una conclusione che trova impreparato Szczesny. Un gol che fa infuriare Garcia, il quale sta cercando di dare sicurezza a un reparto un po' troppo soffice.